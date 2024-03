Češka v Zambii vydupala ze země filmový festival. Vzala jsem do kina zambijského prezidenta

Martina Hájková Mwanza má vizi, že by se Zambie mohla stát kontinentální filmařskou velmocí. Šestatřicetiletá rodačka ze slezského Těrlicka, která v hornickém městě Kitwe z ničeho „vydupala“ mezinárodní filmový festival Sotambe, o tom dokonce osobně přesvědčovala i tamního prezidenta Hakaindeho Hichilemu.

Společně s dalšími výraznými osobnostmi, které se pohybují kolem zambijského filmu, pozvala hlavu republiky do kina. Po promítnutí filmu Can you see us? s ním mluvili o tom, co stát může podniknout, aby se dosud zanedbávaný sektor stal výraznou součástí hospodářství 20milionové země v jižní části Afriky.

Ne, Deník N vám nepřekládá synopsi bláznivé komedie v exotických kulisách. Martina Hájková Mwanza je žena z masa a kostí. Je matkou jedenáctileté dcery a tříletého syna. Má je se svým zambijským manželem, kterého poznala během svých studií, když v jeho vlasti sbírala informace pro diplomovou práci o dopadech nekontrolované těžby mědi na místní společnost. Jí založená přehlídka zvaná Sotambe (název v hlavním místním jazyce bemba znamená Přijďte a dívejte se) funguje už deset let a každoročně ho podporuje ambasáda České republiky v Lusace.

Pokud o tomto neobvyklém příběhu chcete vědět více, nikam nechoďte a čtěte. Vězte, že naše hrdinka, které v jejím novém domově přezdívají Mama Sotambe, se do Zambie dostala způsobem hodným scénáře bláznivé komedie…

Za srdcem do Afriky

Málo známá země, která ale patří do šestice priorit rozvojové spolupráce České republiky, se stala jejím osudem z bizarního důvodu. Po nástupu na rozvojová studia na olomoucké univerzitě