V předvečer návštěvy Prahy si slovenský premiér Robert Fico vyslechl ze strany českých vládních politiků nebývale ostrá slova.

Premiéru Fialovi vadí jeho víkendové prohlášení k válce na Ukrajině, podle kterého například konflikt vyvolali Ukrajinci a západní země, což je oficiální ruský narativ.

V úterý se v Praze koná summit premiérů V4. Česko tomuto formátu setkávání bývalých sovětských satelitů nyní předsedá, ale se svoláním jednání na premiérské úrovni Fiala otálel. Čekal na výsledky voleb na Slovensku a v Polsku. Po Ficově projevu čelil výzvám, aby pozvání pro slovenského premiéra zrušil. V pondělí ale oznámil, že to neudělá.

„Neříkám, že je má největší radost setkávat se tu s kolegy, s nimiž v řadě klíčových věcí nesouhlasím. Mám na mysli maďarského a slovenského předsedu vlády,“ prohlásil Fiala na tiskové konferenci před odletem do Paříže, kde se koná summit o pomoci Ukrajině, na který míří také Fico.

„Nicméně diskutovat musíme. Někdo to dělat musí. Přináší to výsledky. Jaká je alternativa? Nebudeme se bavit? Výsledkem by bylo třeba to, že budou zablokovaná důležitá evropská rozhodnutí – důležitá pro naši budoucnost a prosperitu,“ dodal Fiala.

Také další členové vlády volili nebývale ostrá slova. „Pro mě jsou to naprosto