1000 hodin v české videohře. Co o může film vypovídat o virtuálních komunitách?

Šestadvacátý ročník Mezinárodního filmového festivalu Jeden svět obohatí kromě tradičních dokumentů i nové proudy tvorby. „V době, kdy je o stavu lidských práv třeba informovat s ještě větším úsilím a zápalem než kdy dříve, je také třeba zapojit odlišné formy vyprávění a dát moc imaginaci o jiných, možných světech,“ přibližuje ředitel festivalu Ondřej Kamenický.

Program festivalu proto kromě hraných filmů doplní interaktivní VR projekty či dokumenty, které posouvají hranice ze skutečných do virtuálních světů. Jedním z nich je i snímek Knit’s Island, který prozkoumává komplexní komunitu české survivalové hry DayZ. Neobvyklý snímek festivalový týmu přibližuje skrze rozhovor s francouzským režisérem Guilhemem Caussem.

Jak byste Knit’s Island popsali někomu, kdo nemá se světem videoher žádné zkušenosti?

Někteří lidé mají silnou schopnost abstrakce a dokážou se sžít s virtuálními světy poměrně snadno. Jiní tuto schopnost nemají. Myslím si, že se na náš dokument dá v každém případě nahlížet jako na dobrodružství, cestu do nového, neobjeveného světa. Nad hrou DayZ můžete přemýšlet jako nad simulátorem přežití. Musíte jíst, pít, chránit se před nachlazením a nemocemi. Také se samozřejmě musíte mít na pozoru před dalšími hráči, kteří vás mohou obrat a zlepšit své šance na přežití. Nic není předem dané. To vede k náhodným událostem, které vychází z vašich akcí. Můžete potkat někoho, koho už znovu neuvidíte, ze setkání může vzniknout přátelství nebo konflikt. Díky tomu hra své hráče pohltí, je nepředvídatelná a osobní.

Ve vašem filmu vytváří napětí všudypřítomná smrt. Kolikrát během natáčení vaše postavy zemřely a jak jste v tomto případě postupovali?

Ze začátku jsme neustále umírali, zejména proto, že jsme byli nezkušení a hráčská komunita nás neznala. Jak postupoval čas, smrt se objevovala stále více zřídka. U hráčské komunity získali respekt a přestali na nás střílet. Také jsme se stali součástí herního ekosystému a věděli jsme, jak se máme chovat, abychom neztráceli zbytečně čas. Protože když ve hře zemřete, ztratíte nejen svou postavu, ale také všechno její vybavení. Z tisíce hodin, které jsme strávili ve hře, jsme pouze 200 hodin doopravdy natáčeli. Zbylých osm set hodin zabrala chůze z místa na místo a boj o přežití.

Jak si tedy lze představit natáčení ve virtuálním prostoru?

Stejně jako ve skutečném světě jsme obhlíželi lokace, potkávali se s protagonisty, připravovali rozhovory a občas jsme museli sehnat i nějaká světla či rekvizity. Nejdůležitější ale byla funkční kamera. Tou se stal kolega Quentin, který natáčel pohledem první osoby své postavy. Museli jsme ho ale chránit před nachlazením či smrtí. Aby se zahřál, rozdělávali jsme vedle Quentina během natáčení malý ohýnek. Kdyby zakašlal, zkazí záběr, kdyby zemřel, nemáme kameramana. Museli jsme také znát mapu hry, vědět, kolik času zabere přesun z místa na místo. Někdy jsme se přesouvali i celé hodiny a byli jsme na pospas hráčům, zvířatům, jen abychom pak náš kontakt vůbec nenašli. (smích)

Mezi protagonisty najdeme například manžele, kteří žijí paralelní životy poté, co uloží vlastní děti. Jak nahlížíte na touhu po úniku z reality?

Videohry a virtuální světy jsou jedním ze způsobů, jak úniku docílit. Můžeme být někým jiným. Není to ale pro všechny. Forma úniku, kterou sledujeme na protagonistech našeho snímku, je vlastní hráčům videoher. Vcítí se do svých postav, investují do nich čas, tvrdě pracují na tom, aby vytvořili z virtuálního světa simulaci, která je zcela pohltí. Jde o vášnivou komunitu, která píše své vlastní příběhy.

Jak vnímáte herní hyperrealismus?

Všichni tušíme, že se tato hranice bude s časem stále více smývat. Kresba na papíře ale může občas recipienta obohatit víc než hyperrealistická fotografie. Proto si myslím, že hyperrealismus bude vždycky pouze součástí nabídky videoher, malinkou součástí skutečnosti, která utváří náš svět. Jako příklad lze využít monolog jedné z postav na konci filmu. I když má graficky k realitě daleko, vnímáme, že s jeho slovy zažíváme něco skutečného.

Hra se odehrává ve virtuálním Česku. Pokusíte se během své návštěvy Prahy o nějaké survivalové dobrodružství?

Nemyslím si, že bych byl dobrým survivalistou. Jen velmi malé množství z věcí, které jsme se naučili ve hře, by fungovalo i ve skutečné divočině. Na výlet bychom ale se štábem vyrazili rádi. Z prostředí DayZ cítíte vášeň, se kterou vystavěli “český” virtuální svět. Dostat se tady na procházku by bylo zábavné, ale určitě bychom byli i trošku neklidní.

Snímek Knit’s Island se představí na 26. ročníku Mezinárodního filmového festivalu o lidských právech Jeden svět, který proběhne od 20. března do 21. dubna 2024 v Praze a 47 městech po celém Česku. V rámci programu se divákům letos poprvé představí také hrané filmy, které doplní dokumentární a VR paletu děl s lidskoprávní tematikou.

