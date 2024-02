Zástupné násilí. Španělsko řeší brutální zločiny na dětech

Přes Španělsko se před několika dny přelila vlna pobouření. Soud ve Valencii projednával obzvlášť brutální čin. Muž, médii označovaný jako José Antonio, dostal doživotí za vraždu svého teprve jedenáctiletého syna Jordiho. Toho ubodal, aby podle soudu způsobil co největší utrpení své bývalé manželce, tedy matce syna. Španělsko postupně mění zákony i přístup k případům násilí mezi partnery i takzvaného zástupného násilí – kdy si útočník k ublížení expartnerovi vybere jinou oběť. Zpravidla dítě anebo zvíře.

Muž u soudu vypověděl, že ve chvíli, kdy ho napadl, chlapec telefonoval se svou matkou Marií Dolores, která tak mohla slyšet, co se děje. Malého syna žena „milovala nejvíc na světě“.

K činu se muž doznal. Hájil se tím, že k vraždě by nedošlo, „kdyby se nerozešli“. Chtěl se ženě pomstít na nejcitlivějším místě za to, že po 17 letech manželství požádala o rozvod. María Dolores přitom dlouhodobě snášela domácí násilí – fyzické, psychické a sexuální.

Čin přitom muž zřejmě dlouho plánoval. V březnu 2021, kdy ona zopakovala, že se chce rozvést, José Antonio mluvil s jejím bratrem. „Ať se tvoje sestra připraví. Teď budu zlý, teď budu zlý člověk,“ řekl mu prý tehdy.

Ve španělských médiích se v souvislosti s tímto brutálním případem psalo o violencia vicaria. Mnozí Španělé, kteří sledovali otřesný případ se zatajeným dechem, možná poprvé slyšeli toto slovní spojení, jež by se dalo volně přeložit jako „zástupné násilí“ nebo „násilí v zastoupení“, kdy jeden ze členů domácnosti ublíží někomu třetímu – tedy často dítěti –, aby co nejvíce zasáhl svého partnera nebo bývalého partnera a přivodil mu co nejsilnější psychické trápení.

Když přijde rozvod

Tento výraz vůbec poprvé před několika lety použila argentinská psycholožka a terapeutka Sonia Vaccaro žijící ve Španělsku. Podle ní k tomuto typu násilí dochází vůbec nejvíce ve chvíli, kdy