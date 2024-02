Dokud budete žít lépe než okupanti, budete pro ně nepřáteli

– Ne, necítím se rozezleně, jen zabíjím nácky. Včera jsme šli, a proti nám šla žena se dvěma dětmi, tak jsme je sundali.

– No, to je dobře, jsou to naši nepřátelé.

– Jo, není mi jich ani líto. Je to jejich volba. Mohli odjet jako ti ostatní.

– Přesně tak, nelituj je. Bij je.

–––

– Víš, ti zku*vený Ukáčka si žijí tak dobře. Fakt líp než my.

– To je jasný. Západ je platí, oni se bojí, že o to přijdou, a tak za to bojují. Za co jinýho?

(…)

– Přivezu tobě i dětem spoustu hadrů. Teď jsme tady v jednom bytě, oni všechno nechali a utekli pryč. Je to taková sportovní rodina – jen tenisek mají deset párů, všechny značkové. Všechno jsem sebral a narval to do batohu. Chlapi to všechno vyvážejí náklaďáky, ale ten já nemám.

– Jsi můj pašák, správný hospodář – všechno do domu. Mimochodem, Sofija jde letos do školy, možná někde sebereš počítač?

Asi se ptáte, odkud jsou tyto dialogy. Z dokumentárního filmu Intercepted (Odposlechnuto) ukrajinské režisérky Oksany Karpovych. Film je aranžován velmi prostě: k záběrům z ukrajinských měst, zničených v průběhu války, jsou pouštěny nahrávky telefonických rozhovorů ruských vojáků s jejich příbuznými. Jaké máte při čtení pocity? Vztek? Pokud ano, jste normální lidé.

A nyní si pusťte film 20 dnů v Mariupolu. Já jsem se rozhodla jej zhlédnout 24. února, přišlo mi to velmi symbolické. Všem ho doporučuji. Řeknu rovnou, že to bylo těžké, slzy se řinuly samy. Podemlely mou krustu novinářského cynismu a probudily ve mně