Sebevědomý obr s drtivým úderem. Teenager Menšík pobláznil tenisový svět

Ještě před týdnem neměl osmnáctiletý Jakub Menšík na svém kontě jediný start v hlavní soutěži některého turnaje ATP. Čtyři dny po svém debutu se už mohl chlubit finálovou účastí a skalpem pátého hráče světa Andreye Rubleva nebo bývalé světové jedničky a trojnásobného grandslamového šampiona Andyho Murrayho. Není to ale poprvé, co Menšík vystrčil růžky. Jakých úspěchů už dosáhl v minulosti a jaký potenciál se v něm ukrývá?

Jakub Menšík vzbudil svými výkony na kurtu pozdvižení. Jméno, které experti už dávno znají, se začínají učit i laici.

„Remember this name! This is Jakub Mensik,“ hlásala ve svém příspěvku na Facebooku oficiální stránka ATP poté, co český tenista