Český plán na dodání 800 tisíc kusů dělostřelecké munice Ukrajině zněl, když jej prezident Petr Pavel oznámil na bezpečnostní konferenci v Mnichově, nesmírně ambiciózně. Vždyť EU si zhruba před rokem stanovila, že Kyjevu pošle milion kusů munice – a později se ukázalo, že měla velké oči. Jaké jsou detaily českého plánu a co se o něm zatím neví?

Rok a půl tiché práce, obrovský vojenský význam. Co víme o českém plánu na dodávky munice Ukrajině

Může to být příběh s dvěma prostými poučeními: jakkoliv přelomově vypadá nějaká informace ve válce, v níž se Ukrajina už dva roky brání plošné ruské invazi, spíše půjde o dlouhodobé dění, které se jen v nějaké chvíli dostalo na veřejnost.

Druhé poučení je, že sehnat munici ve válce trvá, a začít ji shánět během bojů je velmi pozdě.

To ale nijak neumenšuje nadějnost plánu, který koordinují Češi. Ti patří co do pomoci Ukrajině mezi premianty, a tato iniciativa nás navíc ani moc nestojí – ale o tom později.

Osm set tisíc kusů dělostřelecké munice je hodně. Možná si vzpomenete, že ve dnech nejistoty