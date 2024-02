Móda (ne)vládne Česku, olympijská módní kolekce tomu odpovídá. Výsměch oblékání běžných Čechů přehlíží důležité faktory

Jako by to bylo už pár let jakousi tradicí – s uvedením nové olympijské kolekce pod taktovkou českého výrobce outdoorového oblečení Alpine Pro se obyčejně strhne v kritických i laických kruzích pozdvižení.

Letos je to podobné, nicméně je tu drobná, ale vlastně zásadní novinka. O kolekci nástupovou se totiž vůbec poprvé postará externí designér s renomé u mladého publika a s citem pro současnou módu. Letos to tedy podle všeho vypadá na nástupovou kolekci, která bude pro tuto příležitost minimálně adekvátní.

Když na podzim na tiskovce zástupci Českého olympijského výboru a partnerů odtajnili, že pod nástupovou kolekci se tentokrát podepíše mladý návrhář s renomé u cílovky z generace Z Jan Černý, bylo to pro mnohé příjemným překvapením.

A také připomenutím, že kolekcí je více – ta nástupová a pak ta prodejní, jakýsi merch, kterou navrhuje sponzorská značka Alpine Pro s vlastní designérkou.

Zatímco kolekce Jana Černého zatím na odhalení čeká, prodejní kolekce už je venku a jako obvykle sklidila kritiku. Podle mnohých je nevkusná a ač inspiraci bere z oděvů, ve kterých defilovali i sportovali olympionici před sto lety, do vlajky na prsou ji obtiskuje velmi těžkopádně a na první dobrou.

Kolekce, která jde na dračku

Ač mnohé kritiky kolekce opět nenadchla, podobně jako ty minulé dokonce esteticky urazila svojí banalitou, ráda bych zdůraznila, že