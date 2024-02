Západní politici si neuměli představit, čím Putin hrozí, teď na jejich vůli vzdorovat závisí civilizace, analyzuje francouzská sovětoložka

Putin je umělý produkt KGB. A jeho režim teď kapku po kapce vnáší do myšlení lidí na Západě pochybnosti o jejich vlastní civilizaci, o jejich vlastním politickém systému. Míří proti základům naší civilizace, varuje znalkyně Sovětského svazu, francouzská historička Francoise Thom. Před Ruskem varovala posledních 20 let. Na Západě se jí ale vysmáli.

Francoise Thom (72) francouzská historička;

jedna z nejvytrvalejších a současně nejostřejších kritiček Putinova režimu;

jako studentka a pak jako editorka francouzských publikací strávila v polovině sedmdesátých let čtyři roky v nakladatelství Mir v Moskvě;

po návratu vystudovala obor ruské historie na pařížské L’école des hautes études en sciences sociales;

dalších téměř 30 let přednášela ruskou a sovětskou historii na pařížské Sorbonně;

jako akademička je autorkou nebo spoluautorkou 12 knih; první z nich La Langue de bois vyšla v roce 1986.

V češtině vyšla před třemi lety její kniha Jak chápat putinismus. Čtenáři píšou, že jde o „čtivé a srozumitelné vysvětlení ruské vnitrostátní i zahraniční politiky“. „Autorka výborně formuluje a umí jít k věci,“ napsal v recenzi knihy literární kritik Josef Chuchma.

Její zatím poslední kniha Putin aneb posedlost mocí vyšla v říjnu 2022, sedm měsíců po nové ruské agresi proti Ukrajině.

Po odchodu do penze publikuje v internetovém magazínu Desk Russie s podtitulem Ruské zprávy dekódované pro vás. Od nástupu Vladimira Putina k moci patří ve Francii k jeho nejvýraznějším kritikům. Až do druhé ruské invaze z roku 2022 jí však nikdo příliš nenaslouchal.

Kolegové na univerzitě ji obviňovali z hysterie, politici jí vyčítali, že se nezbavila studenoválečnického myšlení. „Madam Thom, vy se prostě nedokážete přizpůsobit novému světu,“ vzkázali jí z francouzského ministerstva zahraničí, když Paříž v roce 2009 podepsala s Putinovým režimem kontrakt na dodávku dvou vrtulníkových výsadkových lodí Mistral. Zakázku francouzská vláda v roce 2014 po ruské invazi na Krym zrušila.

Už v roce 2004 upozorňovala Francoise Thom na příliš velkou závislost Evropy na ruském zemním plynu. Oslyšeno zůstalo i její varování před euroasijskou doktrínou ruského krajně pravicového filozofa Aleksandra Dugina. Už tehdy Thom předpověděla, že se z Duginova konceptu stane v Putinově Rusku časem politický mainstream.

Zmínila jste, že když jste poprvé přijela do Moskvy, byly pro vás některé zkušenosti téměř šokující. Co vás při pohledu zpět během těch let v Moskvě šokovalo nejvíce?

První věc, která mě šokovala, byla věčná a všudypřítomná lež. Velice rychle jsem pochopila, že