Vroucí kotel s filmy a politikou: Izrael a Palestina zvítězili na Berlinale ruku v ruce

Nové filmy, slavná jména na červeném koberci i na plátně, apely umělců na politiky – to bylo letošní Berlinale, mezinárodní filmový festival známý svou silnou politickou notou. Probíhal v Berlíně od 15. do 25. února.

Hlavní cenu, Zlatého medvěda, si odváží francouzsko-senegalsko-beninský dokument Dahomey (Dahomey) o návratu cenných artefaktů z Francie do své původní země, do dnešního Beninu. Dalších sedm Stříbrných medvědů putovalo například do Jižní Koreje, Francie, Německa, Dominikánské republiky či do Rakouska.

Mrtví promlouvají k současnosti

Už podruhé za sebou na Berlinale získal hlavní cenu dokument. Jde o kratší, sedmašedesátiminutový snímek, v němž francouzsko-senegalská režisérka Mati Diop zachycuje cestu 26 vzácných předmětů do bývalého království Dahomey, odkud byly před více než sto lety odvezeny francouzskými kolonizátory.

Mezitím království v podstatě zaniklo a tyto předměty se vracejí do země s jiným politickým zřízením, do dnešního Beninu. Právě po jménu starého království, které trvalo přibližně 300 let u afrického břehu Atlantského oceánu, získal film svůj název.

V roce 1892 tu proběhlo