„Jsem hodně otrlý, ale tohle mi vhání slzy do očí.“ Pachatelé líčí, jak je změnilo setkání s oběťmi

Jak se vnitřně vypořádat se spácháním trestného činu? A jak se naopak vyrovnat s tím, že mi někdo ublížil? Už řadu let se o to v Česku pokouší projekt Building Bridges, který propojuje pachatele a oběti nesouvisejících trestných činů. „Pomohlo mi, když mi přímo pachatel řekl, že za to, co se mi stalo, nemohu,“ říká jedna z účastnic, která se projektu účastnila jako oběť. Svoji zkušenost Deníku N popsalo i několik bývalých vězňů.