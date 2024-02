Speciální vývoj bojů (729. den): Dva roky války ukázaly, že na porážku Ruska nemusí stačit ani obrovské ztráty

Jak se pohybovala fronta (pohyblivá mapa).

Jaké jsou ztráty po měsíci a zda si je Rusové mohou dovolit.

Kolik ze západních tanků a houfnic dodaných Ukrajincům bylo zničeno či poškozeno?

Která země Ukrajině pomáhá nejvíce?

Kam utekli Ukrajinci po invazi a kolik dalších může utéct, pokud Rusové válku vyhrají?

Videa dne: další útok střelami HIMARS na ruské vojáky, ruský útok v Bachmutu, reportáž z výcviku pilotů F-16.

Informace v tomto textu jsou shrnutím událostí za čtvrtek 22. února. Situace na některých místech už může být jiná.

Pohyblivá mapa: Jak se za dva roky posouvala fronta. Autorka: Soňa Ševčíková

V sobotu to budou přesně dva roky, co Rusko s obrovskou armádou a z více stran vtrhlo na území Ukrajiny s cílem si ji podmanit. První vývoj bojů – ještě ze zpráv rozvědek – jsme uveřejnili dvanáctý den plnoformátové války.

Od té doby každý pracovní den mapujeme novinky z fronty. Celkem jsme napsali více než 400 textů.

Dnes se zaměříme spíš na celkový obraz, jak se vyvíjela válka v čase. Na grafech a mapách ukážeme posuny fronty za dva roky bojů, ztráty jednotlivých armád (a jestli to stačí na ruskou prohru), který měsíc byl nejklidnější a jak přicházel pokles pomoci západních spojenců Ukrajině.

Posuny fronty. Den před invazí ovládalo Rusko sedm procent území Ukrajiny. V přepočtu na čtvereční kilometry je to skoro tolik co rozloha Slovenska. Díky rychlému postupu koncem března 2022 okupovalo už čtvrtinu Ukrajiny, ačkoli mnohé části ještě nemělo zcela pod kontrolou. To se projevilo v následujících měsících.

Nejdříve se ještě na jaře Rusové stáhli z okolí Kyjeva či Černihivu. A přestože se jim dařilo pomalu postupovat na Donbasu (padly Severodoneck a Lysyčansk), podzimní ukrajinská protiofenziva je vyhnala z Charkovské oblasti i z pravého břehu Dněpru. Tehdy Ukrajinci i svět věřili, že se jim bude podobně dařit i v roce 2023.

Od listopadu 2022 se však fronta téměř nepohnula. Rusové získali jisté území na Donbasu včetně menších měst jako Bachmut, Avdijivka a Soledar. Ukrajinci zase osvobodili několik vesnic během letní protiofenzivy v Záporožské oblasti, reálně ale Rusové drží v podstatě stejnou část Ukrajiny jako před 15 měsíci po první protiofenzivě. Podle portálu Warmapper se Ruskem okupované území rozšířilo jen o desítky čtverečních kilometrů.

Zatím to mimochodem připomíná korejskou válku. V prvním roce konfliktu KLDR obsadila skoro celý poloostrov. Spojenci v čele s Američany přišli Jižní Koreji na pomoc a vyhnali vojska až k hranicím Číny. Následně se ale do konfliktu zapojila čínská armáda, fronta se ustálila na 38. rovnoběžce a situace se dva a půl roku v podstatě nezměnila.

To ovšem neznamená, že tomu tak bude i na Ukrajině.

Ztráty ve válce. Že Rusko přichází během bojů o mnohem více techniky, není žádné překvapení. Momentálně jsou podle portálu Oryx celkové ztráty vojenské techniky v poměru tři ku jedné, v případě tanků skoro čtyři ku jedné v neprospěch Ruska.

Rusko ale má také mnohem více zásob a výrobních kapacit a momentálně se zdá, že si tyto ztráty může dovolit.

Porovnali jsme, jak k těmto ztrátám docházelo v jednotlivých měsících. Velké ztráty měli Rusové zejména