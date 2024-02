Přistání bylo napínavé až do posledního okamžiku, technici museli improvizovat, ale všechno se nakonec povedlo. Dvoutunová automatická kosmická loď Odysseus měkce přistála poblíž jižního pólu. Je funkční a vysílá. Americký sen o návratu na Měsíc je tak zase o trochu reálnější.

Americký stroj poprvé od roku 1972 přistál na Měsíci. Má jen týden na to, aby vše stihl

Let Odyssea nebyl jen první americkou misí na povrch Měsíce po pauze dlouhé přes 51 let. Je to také poprvé, kdy přistání na jiném vesmírném tělese provedl komerční subjekt. Po několika neúspěšných pokusech jiných firem, z nichž se poslední – mise Peregrine společnosti Astrobotic Technology – odehrál počátkem ledna, jako první uspěla společnost Intuitive Machines, ovšem v těsné spolupráci s NASA.

Americká vesmírná agentura zde vystupuje v roli zákazníka. Nakoupila podle všeho dobře: za vývoj kosmické lodi IM-1 třídy Nova-C, jak se Odysseus oficiálně jmenuje, zaplatila 118 milionů dolarů. Když podobné projekty dělá NASA sama, bývají náklady několikanásobné.

Intuitive Machines sídlí v Houstonu, tedy v neoficiálním hlavním městě amerického vesmírného programu. Hlavní osobností firmy je Kam Ghaffarian, Američan íránského původu, který původně pracoval na zakázkách pro NASA ve společnosti Lockheed Martin. Spolu s ním firmu založili Stephen Altemus a Timothy Crain. Oba dříve zastávali vysoké manažerské posty v Johnsonově vesmírném centru NASA v Houstonu, prošli tedy příslovečnými