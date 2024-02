Komentář Ivana Mikloše: Volný pohyb kapitálu v Evropské unii ve skutečnosti nefunguje. Bankovní unie ani jednotný kapitálový trh stále nejsou realitou a tento stav snižuje konkurenceschopnost evropských zemí. Rozdíly mezi EU a Spojenými státy dlouhodobě rostou a jejich spolupráci navíc ohrožují výroky prezidentského kandidáta Donalda Trumpa a možnost jeho znovuzvolení. Co by v této situaci měla EU dělat?

Spolupráce Evropy s USA se otřásá v základech. Co musí Unie udělat, aby se situace změnila

Trhliny v transatlantické spolupráci nejlépe ilustruje situace na ukrajinské frontě. Ta se komplikuje zejména v souvislosti s republikány zablokovanou vojenskou pomocí ze strany USA a neschopností zemí EU dodat takový objem vojenské pomoci (zejména dělostřelecké munice), jaký před rokem Ukrajině slíbili.

Narůstá navíc hrozba znovuzvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem. Ten svými neuváženými výroky už nyní ohrožuje jednotu a akceschopnost západního, transatlantického spojenectví.

Všechny oči se upírají na Ameriku. Problémy ve vztazích mezi USA a Evropou však nejsou dané jen tím, co se děje v USA. Do značné míry i tím, co se