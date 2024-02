Americké úřady si došláply na ruského výrobce uhlíkových vláken. Sankce dopadly i na jeho českou pobočku

Řada českých firem vlastněných Rusy se po útoku na Ukrajinu dostala do finančních potíží. Další z nich je podnik Umatex Group Europe. Na firmu sídlící v Praze navíc uvalili sankce Američané.

Ze stamilionu téměř na polovinu se propadly tržby společnosti Umatex Group Europe v roce 2022. Její jméno není veřejnosti příliš známé, jde ale o významného prodejce výrobků z uhlíkových vláken a uhlíkových kompozitů. Ty se ve velkém využívají v automobilovém průmyslu nebo při výrobě lodí.

Společnosti podle nedávno zveřejněné účetní závěrky klesly nejen tržby, především ale spadla do ztráty. Zatímco v roce 2021 dosáhla zisku půl druhého milionu korun, loni prodělala téměř milion. I v předchozích letech se přitom firma pohybovala v černých číslech. Novější účetní data nejsou k dispozici.

Společnost svoji obchodní situaci nijak blíže nepopisuje. Uvádí ale, že se dostala do problémů v souvislosti s pádem Sberbank. Do účetní závěrky také napsala, že má v plánu dále podnikat, jelikož na ni nebyly uvaleny žádné sankce. To platilo na začátku loňského roku, mezitím se ale