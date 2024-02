Hledá se dalších dvacet poslanců, díky nimž projde manželství pro všechny. A najít se mohou prakticky jen v ANO

Komentář Petra Janyšky: Příští středu budou poslanci s velkou pravděpodobností hlasovat o manželství pro všechny. Buď zvednou ruku pro a letité úsilí bude završeno, nebo zákon definitivně odmítnou. Rozhodnutí padne po sedmi letech, kdy o něm začala vláda jednat. Anebo – což je další možnost – poslanci přijmou jeden z několika pozměňovacích návrhů, které původní myšlenku v různém stupni oklešťují. Nejbližší záměru předkladatelů by byl ten, podle nějž by měly stejnopohlavní páry stejná práva jako manželé, jen by se jejich svazek nejmenoval manželství, nýbrž partnerství.