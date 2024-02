Měsíc před slovenskými volbami vede Pellegrini. Před druhým kolem ale může mít problém

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová svůj mandát letos neobhajuje a z nejvyšší politiky se stáhne. Sousední země si tak už za měsíc začne vybírat novou hlavu státu.

Rozložení sil, které mapoval výzkum agentury Ipsos, ukazuje, že šanci na vítězství mají pouze dva kandidáti.

Kdyby se konalo první kolo voleb nyní, postoupili by do toho druhého s výrazným odstupem předseda Národní rady a strany Hlas Peter Pellegrini a bývalý ministr zahraničí Ivan Korčok.

Pellegrini by podle Ipsosu v prvním kole skončil první se ziskem 40,2 procenta hlasů, Korčok by za ním zaostal o zhruba čtyři procentní body. Volilo by jej 36,3 procenta lidí.

Pellegrini si udržuje stabilní podporu, prakticky stejná čísla mu Ipsos pro první kolo naměřil už v lednu.

Korčok naopak v aktuálním měření lehce oslabil, což může být dáno