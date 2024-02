Ruská propaganda je hra pro tři hráče. Ukrajinský analytik radí, jak se bránit dezinformacím

Když ruská propaganda nemá co říct, vypustí zprávu, že náčelník ukrajinského generálního štábu zemřel, říká v rozhovoru ukrajinský analytik Olexij Pivtorak z organizace Detektor media, která se věnuje odhalování ruských dezinformací. „Věřte těm zpravodajským zdrojům, které jsou za svůj obsah odpovědné. Telegramové kanály s neznámým správcem nejsou spolehlivé zdroje,“ doporučuje.

V rozhovoru se mimo jiné ptáme:

Jaká ruská propaganda je na Ukrajině úspěšná – a jaká naopak nefunguje?

Jak poznat, kdy se jedná o propagandu a jak se proti ní bránit?

Jak ruská propaganda přistupuje k Česku a dalším zemím?

Měly by vlády proti dezinformacím aktivně bojovat?

Věnujete se ruským dezinformacím a propagandě. Jak přesně je ve své práci zkoumáte?

Pracujeme s primárními zdroji, jako jsou příspěvky na Telegramu a dalších sítích, a následně je rozebíráme do hloubky. Členíme je podle témat a analyzujeme je. Když narazíme na neověřené informace nezaložené na faktech, bez ohledu na obsah, stručně tyto nepravdy a manipulace vyvracíme.

Kromě toho děláme běžnou mediální analytickou práci.

Zaměřujete se jen na ukrajinský internet, nebo i na mezinárodní uživatele?

Záleží na zdrojích, s nimiž pracujeme. Už jsme tu měli i analýzu českého segmentu Telegramu, předtím německého. A přišli jsme na to, že zkraje roku 2023 tam jako téma stále dominoval koronavirus nebo různé ezoterické věci.

Na to tady na Ukrajině nejsme zvyklí, protože všechny hlavní ukrajinské telegramové kanály se věnují politice. Většina z nich přináší novinky a zpravodajství, aniž by byla spjata s redakcemi klasických médií.

Jaké jsou hlavní strategie ruské propagandy na Ukrajině?

Mají několik cílů.

Podkopávat důvěru ve stát je hlavní meganarativ.

Ovlivňovat Ukrajince, aby věřili, že ruská armáda vítězí a Ukrajina jen prohrává. Usiluje o to, aby Ukrajinci uvěřili tomu, že válku prohrají a že už není důvod bojovat.

Také aby byli místní lidé přesvědčení, že zůstali na světě sami s nekompetentní armádou i vedením země. Zahrnuje to také tvrzení, že zbraně, které nám partneři dodávají, nefungují a nepomáhají, že jsou horší než ruské zbraně.

Kdybychom se zaměřili na lokální témata, hlavním sdělením dezinformací je, že ukrajinská vláda je zkorumpovaná. Samozřejmě existují příklady korupce mezi regionálními politiky, ale vidím to tak, že vláda se snaží korupci vymýtit a občanská společnost to hlídá. To je naše běžná práce.

Třetím cílem je vykreslit Ukrajince jako