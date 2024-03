„Poznám, jestli dítě bude v životě úspěšné. Je to zřetelné už na střední škole,“ říká učitelka gymnázia

V rozhovoru kromě jiného mluvíme o tom:

Podle čeho se pozná, zda bude dítě v životě úspěšné.

O kom je zřejmé už na škole, že se v životě bude plácat.

Jaká podpora rodičů má smysl.

V čem děti dnes rebelují jinak než jejich rodiče.

Proč některé děti nosí čelenky s chlupatými oušky.

Z pouhého pozorování prý dokážete poznat, zda bude dítě v životě úspěšné. Sama jsem viděla, jak jste sledovala tři děti jedné rodiny a jejich matce řekla, kterému z nich se povede dobře. Z čeho tak usuzujete?

Poznám to z vystupování dítěte. Tu rodinu jsem neviděla poprvé, ale v tu chvíli to bylo čitelné. Ta slečna byla komunikativní, vnímavá, rychle reagovala, přitom nepůsobila nabubřele. Bylo zřejmé, že má potenciál vést.

Jakou máte jistotu, že se nemýlíte?

Vždycky se mohu mýlit. Než jsem nastoupila do školství, pracovala jsem ve zpravodajství a potom v politice. To je osobní zkušenost, která vás dobře naučí rozlišovat mezi lidmi. Navíc mi rukama prošlo přes tisíc dětí a vidím jejich další vývoj i to, které z nich pak v životě uspěly a které se jen plácají. Takže mám i zpětnou kontrolu svého odhadu. Dost mi to vychází.

Čeho si na dětech všímáte, co je důležité?

Je to určitá