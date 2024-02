Menší zdanění nízkopříjmových může nakopnout pracovní trh i celou ekonomiku, říkají experti

Národní ekonomická rada vlády (NERV) v lednu navrhla vládě 37 opatření, která mají pomoci vyššímu a dlouhodobému ekonomickému růstu. Jedním z nich je snížení zdanění osob s nízkými výdělky – těm by se mohly snížit odvody na zdravotní a sociální pojištění, a tím zvýšit jejich motivace k práci a přechodu z šedé ekonomiky. Výpadek v rozpočtu by se pak mohl kompenzovat například zavedením spotřební daně na tiché víno, rušením daňových výjimek či vyšším zdaněním bohatství a daňovou progresí. Ekonomové a analytici v expertním panelu Deníku N vysvětlují, co by uskutečnění návrhu mohlo přinést.