Pointa N: Kauza znásilňování nevlastní dcery skončila. Nízký trest platí, pobouření přesto nebylo marné

Kauza muže, který znásilňoval nevlastní dceru a pořizoval si z toho fotografie i videa, jimiž dívku následně vydíral, končí i přes silný mediální zájem a znepokojení veřejnosti podmínkou. Nejvyšší státní zástupce dovolání nepodá, a to i přesto, že sám trest označil za nepřiměřeně nízký. Co si z toho máme odnést v zemi, kde jsme hrdí na nezávislé soudy? Dnešní Pointa N si ale klade ještě jednu otázku – jak to dopadne s místy na středních školách, bude to letos lepší než loni?