„Fico hraje tvrdě, rozdává rány. Chce očistit své lidi,“ říká šéfredaktor Denníku N Kostolný

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Jak se Robertu Ficovi daří jeho pomsta?

Jak slovenská vláda vysvětluje reformu trestního práva?

Jakou sílu mají aktuální protivládní protesty?

Robert Fico se stal počtvrté premiérem na konci října. Už se v plné síle začíná vybarvovat a projevovat jeho zvrácený svět?

Ano, už nikdo nemůže mít žádné pochybnosti, že Robert Fico chce být premiérem, který nebere ohled na nic a nikoho, kdo mu stojí v cestě. Jeho návrat k moci nenese ani náznak slušného chování. Velmi tvrdě, důrazně a agresivně chce říct: dostal jsem se k moci, pustili jste mě k ní, teď vládnu já. A vy ostatní ustupte, uhněte. Když budete překážet, odkopnu vás pryč nebo zadupu.

Dominantním tématem je teď reforma trestního práva z pera Ficovy vlády. Co to vlastně prosadila?

Vláda Roberta Fica připravila největší změnu trestního práva za posledních dvacet let. Udělala to bez jakékoliv diskuze. Až do voleb měl Směr na své webové stránce v kapitole Spravedlnost napsanou jedinou větu: „Program bude brzy k dispozici.“ K dispozici stále není.

Oni nenabídli ani čtyři odrážky o tom, co chtějí udělat v oblasti justice. Říkali různé věci, ale když se dostali k moci, v podstatě okamžitě oznámili, že chtějí zrušit úřad speciální prokuratury. A že chtějí zvrátit všechny soudní procesy, které se na Slovensku udály za poslední tři roky, protože je považují za politické. Považují je za akt nespravedlnosti a chtějí očistit lidi, kteří za bývalé vlády trpěli. A pak to převedli do zákona.

Ten napsali lidé, kteří sami byli a jsou obviněni, mnozí z nich čelí trestnímu stíhání. Jsou to lidé ve střetu zájmů, bývalí právníci nebo soudci, kteří museli odejít, protože byli obviněni z korupce a různých trestných činů spojených s vládou Roberta Fica. Samotní představitelé vlády Roberta Fica čelí obvinění. A tito lidé připravili obrovskou, rozsáhlou změnu trestního zákona.

A předložili ji parlamentu ve zkráceném legislativním postupu. Což může znít jako nějaký odborný termín nebo technický název, jde ale vlastně o to, že se vyhnuli jakékoli odborné diskuzi.

Obvykle příprava takto zásadní změny trestního zákoníku trvá několik měsíců, pamatujeme si to z doby před dvaceti lety. Tehdy ji připravovala vláda a vedla se o ní opravdu dlouhá debata, co všechno se musí změnit, co to bude znamenat, zda by měl být trest za korupci pět, čtyři, nebo tři roky. Jednoduše se o tom diskutovalo. Potom, když se návrh předkládá parlamentu, vyjadřují se k němu všechny zapojené instituce a organizace, soudci, žalobci, advokáti, jakékoliv politické strany. Jednoduše všichni, kteří k tomu mají co říct, v připomínkovém řízení předkládají své připomínky, aby dali předkladateli toho zákona, v tomto případě vládě a jejím poslancům, možnost tyto připomínky zapracovat.

To se teď ale nestalo.

V tomto případě se to nestalo, protože změnu zařadili do zkráceného legislativního postupu. To znamená, že ji poslali do parlamentu a řekli: Tady máte, můžete chvíli diskutovat, odhlasujeme to a potom to tak bude.

To se stalo 6. prosince. Představa byla taková, že zákon do Vánoc odhlasují. Přepočítali se, protože opozice pochopila, že jde o skutečně závažnou věc. Že je to zákon, který zcela změní charakter státu, ohrozí právní stát. A začala s obstrukcemi. Opozice začala o zákonu velmi intenzivně diskutovat, to znamená, že neproběhla žádná odborná diskuze, nebyly vzneseny žádné připomínky, ale opozice se postarala o to, že se v parlamentu dva měsíce vedly hodiny a hodiny debat o tom, co novela způsobí.

Ty dva měsíce nejenže zpomalily Roberta Fica, protože se mu nepodařilo zákon v tichosti prosadit už vloni před Vánoci, tak jak to chtěl, aby se na to do Vánoc zapomnělo a aby lidé mohli žít svůj klidný život, které pro ně připravuje. Navíc se během těchto dvou měsíců začaly ozývat profesní organizace, žalobci, někteří soudci, evropské instituce.

A tyto připomínky najednou odhalily, že ten zákon není pouze politicky motivovaný, tedy že má pomoci Robertu Ficovi a jeho kumpánům, kterým hrozilo uvěznění, což je podle mého názoru základní motivací Roberta Fica. Ukázaly rovněž, že je