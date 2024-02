Konečná jako lákadlo? Komunisté mírně posílili, před eurovolbami se utkají o hlasy s Babišem a Okamurou

Když na podzim 2021 vypadli komunisté z Poslanecké sněmovny, velká část společnosti to brala s povděkem. Po sto letech od založení KSČ tehdy strana poprvé ztratila své parlamentní zastoupení, když získala pouze 3,6 procenta hlasů.

A nijak zvlášť se jim nedařilo ani poté. V průzkumech se pohybovali zpravidla pod čtyřmi procenty a zdálo se, že cesta zpět pro ně už nebude možná.

Nejnovější průzkumy z přelomu roku ovšem naznačily, že se KSČM podařilo posílit. Zatím ne do té míry, že by měla výraznou šanci na opětovný vstup do Sněmovny. Přiblížila se nicméně kritické hranici pěti procent, na což může strana s ohledem na blížící se volby do Evropského parlamentu nahlížet s optimismem.

Už jen proto, že křeslo europoslankyně obhajuje předsedkyně Kateřina Konečná.

Lednová data výzkumné organizace STEM přisoudila komunistům 4,8 procenta hlasů, podobně si vedli také u Medianu. Podle něj by v hypotetických sněmovních volbách získali 4,5 procenta, část podpory dokázala strana přetáhnout od hnutí ANO.

Podle sociologů Přemysla Čecha a Ivana Cukera z Medianu má přeliv hlasů od komunistů k ANO dva důvody. „Zaprvé v