Šest let od vraždy Jána Kuciaka: Kdo ve skutečnosti Slovensko řídí, nevíme

Dnes uplynulo šest let od vraždy slovenského novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové. Na Slovensku je premiérem stejně jako tenkrát opět Robert Fico, do vlády a vysokých politických funkcí se dostaly trestně stíhané osoby. Fico jako jeden z prvních kroků své vlády označil čtyři média za nepřátelská. Patří k nim i redakce Aktuality.sk, ve které Ján Kuciak pracoval. Jako investigativní reportérka tam nyní působí Laura Kellö Kalinská, která kauzu Kuciak sledovala od samého počátku a napsala o ní knihu. U příležitosti tohoto výročí s ní redaktorka webu investigace.cz Zuzana Šotová mluvila o tom, jaká je na Slovensku politická a společenská situace, zda jsou novináři v ohrožení a zda je odkaz Jána Kuciaka stále relevantní.

Jsi jedna z mála slovenských novinářů a novinářek, kteří případ sledovali od samého začátku až do současnosti. Chodila jsi na všechna soudní líčení a nyní jsi o kauze vydala knihu. Jána jsi ale neznala, v redakci Aktualit jste se minuli. Co tě vedlo k zájmu o vyšetřování jeho vraždy?

Do značné míry to souvisí i s tím, že jsem do redakce Aktualit přišla vlastně až několik dní po vraždě. Původně jsem měla nastoupit 26. února 2018, ale to ráno jsem se podobně jako zbytek Slovenska i světa dozvěděla, co se stalo, takže můj příchod do redakce byl trochu opožděný.

Ano, Jána jsem osobně neznala, byť jsem ho díky jeho práci samozřejmě vnímala jako novináře. Myslím, že na některé jeho rozpracované věci jsem i navázala. Takže to bylo asi nejjednodušší a nejracionálnější rozhodnutí našeho šéfredaktora, že jsem se mu primárně věnovala já, protože jsem k němu neměla tak blízký vztah jako ostatní. Nechodila jsem s Jánem na kafe, na pivo. Neměli jsem společné zážitky, které s ním měli moji kolegové. A hlavně jsem ten případ, tu ztrátu a vůbec celou tragédii prožívala trochu jinak a trochu méně emotivně než oni.

Laura Kellö Kalinská Investigativní reportérka serveru Aktuality.sk, kam nastoupila krátce po vraždě Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové v roce 2018.

O vyšetřování vraždy publikovala knihu Vražda Jána a Martiny: Vyšetrovanie .

. Předtím pracovala jako redaktorka pro veřejnoprávní televizi RTVS.

Takže to pro tebe byla výhoda, být svým způsobem nezúčastněný pozorovatel?

Podle mého názoru je to výhoda dodnes, protože si nedokážu představit, jak by kolegové reagovali, kdyby listovali spisy a narazili na věci, které jsou opravdu otřesné a nechutné, což mně se skutečně stalo. Ať už to byl záznam z pitvy, nebo záběry z místa činu, tedy z Veľké Mači.

To jsou věci, které by moji kolegové asi nikdy nechtěli vidět, a je to naprosto normální a přirozené. V tomto ohledu jsem zkrátka měla trochu větší odstup.

Lze těch šest let vyšetřování a soudních procesů, které vlastně ještě neskončily, nějak shrnout?

Je pravda, že samotné vyšetřování a informování o něm bylo velmi intenzivní. Všechno, co jsme se dozvěděli, byla vlastně taková horká stopa, kterou jsme se snažili ověřit; neustále jsme zjišťovali, co policie má a co nemá.

Když jsem se při přípravě knihy probírala těmi původními články, musím zpětně uznat, že se