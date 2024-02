Studio N: Proč si Rakušan nechává nadávat

Politik přijede do hospody a baví se s lidmi. To zní jako banální událost. Diskuzní tour předsedy hnutí STAN Víta Rakušana už ale měsíc zaměstnává prakticky všechna média v zemi a velmi pečlivě ji sleduje i politická konkurence. Deník N novou kampaň podrobně sledoval a mluvil o ní s řadou klíčových postav hnutí i celé koalice. Čeho chtějí Starostové v čele s Rakušanem dosáhnout? A proč jejich kampaň tolik vadí koaličním partnerům? To jsou otázky pro analytika a redaktora Deníku N Jana Tvrdoně.