Pointa N: Vražda Kuciaka a Kušnírové jako nejsmutnější připomínka umlčování médií

Komentovaný souhrn středečního dění sepsal Tomáš Linhart.

Od slovních útoků po umlčování

Nejen Slovensko a jeho mediální prostor je už šestým rokem bez investigativce Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové, které 21. února 2018 připravil o život nájemný vrah. Vražda spustila vlnu protestů i konec vlády Směru, avšak jen na pět let.

Po letech politikaření a politického chaosu s premiéry Matovičem a Hegerem dospěla země k předčasným volbám, za nichž se Robert Fico vrátil zpět k moci. A s ním i praktiky, jichž se zastánci slovenské demokracie obávali, jako například nedávné úpravy trestního práva.

Ve třiceti městech dnes výročí vraždy Kuciaka a Kušnírové připomínají shromáždění „Za slušné Slovensko“. Jejich organizátoři se obávají, že se za poslední roky nic nezměnilo a staré časy se vrátily – novináři podle nich čelí útokům každý den.

Nejprve Ficův poradce Erik Kaliňák pronásledoval komentátora Mariána Leška, později Ficovi lidé podali trestní oznámení na Martina M. Šimečku za to, že mluvil o Ficově zbabělosti. „Chtějí tak zastrašit všechny, kteří dnes otevřeně říkají své názory. Chtějí stvořit národ zbabělců, jakými jsou oni sami, protože z odvážných lidí mají strach,“ reagoval Šimečka.

Trestní oznámení na novináře je podle šéfredaktora slovenského Denníku N Matúše Kostolného signálem, že se nezastaví pouze u slovních útoků a změn zákonů. „Jsou připravení pomstu dotáhnout až k zatýkání. Mají pocit, že na to mají právo, neboť za minulé vlády zatýkali je,“ míní (a jeho slova si můžete poslechnout i v podcastu Studio N).

Novináři i společnost musí vyslat jasný signál, že zastrašování nezávislých médií nemá v žádné zemi místo, a už vůbec ne v zemi evropské, demokratické. Vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové dodnes zůstává tou nejsmutnější připomínkou, jak daleko jsou někteří ve snaze umlčet novináře schopni zajít.

Jen za první necelé dva měsíce roku 2024 bylo po celém světě zabito jedenáct pracovníků v médiích, jak uvádí mezinárodní Výbor na ochranu novinářů. Za celý rok 2023 bylo potvrzených zabití nejméně 91.

Pád z Hradu i vrcholu odborů?

Dobré účty dělají dobré přátele. A vyrovnaná platební bilance dělá šéfa odborů. Předákem Českomoravské konfederace odborových svazů (stále ještě) je Josef Středula, loňský uchazeč o prezidentský úřad. Ale na jak dlouho?

Středulovi v prosinci podle deníku Blesk zaniklo členství v jeho domovské organizaci KOVO Vítkovice kvůli tomu, že nezaplatil členský příspěvek. Možná jde o banální nedbalost, může mít však dalekosáhlé důsledky, a to až takové, že Středula už nebude předsedou odborů.

Pravidla ČMKOS určují, že mandát u volené funkce v případě konce členství v odborovém svazu automaticky zaniká.

Středula tvrdí, že členem OS KOVO nadále je a že se jedná o interní záležitost. Podle prosincového dopisu odborářů, který Blesk zveřejnil, mu však kolegové sdělili, že za posledních pět měsíců neuhradil příspěvky, a podle stanov mu tak zaniklo členství.

Počkáme si, jak celá věc dopadne a zda Středula odborářským lídrem zůstane.

Jednou větou

Naše témata

Podnikatel Tomáš Burian lidem, kteří chtěli údajnou zločineckou skupinu opustit, podle policie vyhrožoval i fyzickým násilím. „Takto působil na psychický stav ostatních členů organizované skupiny s cílem vynutit si jejich poslušnost. Zdůrazňoval skutečnost, že disponuje spřátelenými osobami v rámci soustavy orgánů činných v trestním řízení České republiky,“ píše se v dokumentu.

Podnikatel držel šéfy nemocnic v šachu. Vyhrožoval jim policií a násilím, zjistili vyšetřovatelé (Lukáš Prchal, Zdislava Pokorná)

Historismus, tedy lpění na událostech a pohybech dávno minulých, je nesmírně nebezpečný přístup, který otevírá mnohdy už nenávratně zavřená stavidla dávných křivd, vin a nároků. Kam až se budeme vracet, jak budeme řešit, kdo byl kde „první“, jaká vzájemná křivda je mezi státy a národy vážnější a bolestivější? Toto nikdy nemůže vést k dobrému řešení. Buď budeme ctít mezinárodní právo, nebo vyvolávat duchy minulosti, jak se nám zlíbí. To první nemusí být dokonalé, ale to druhé je smrtelně nebezpečné a vždy povede do pekel.

O Putinem vysněných ruských dějinách, o tom, jak to bylo ve skutečnosti, a o nebezpečí, které z rozporu mezi tím plyne (Martin Groman, Michal Stehlík)

Jeden život přináší dojemné filmové ztvárnění příběhu Nicholase Wintona, které bylo dosud známé především z dokumentárních snímků. Část příběhu o samotné záchraně ovšem zůstává v rovině dokumentárního vyprávění, které příliš nezaujalo. Přesto je film důstojnou připomínkou sira Nicholase Wintona a jeho skromného hrdinství.

Nicholas Winton dostal svůj film a tvář Anthonyho Hopkinse. Na všechny otázky ale neodpovídá (Václav Ferebauer)

Zaujalo nás jinde

„Pan Bodnár je pro nás naprosto běžným nájemníkem za standardních podmínek, jaké tady mají všichni,“ řekl ředitel Nadace Bona Filip Vrbický. „Podle mě je tam standardní výše nájmu, běžný obecní nájem,“ dodal Bodnár.

Reportérka serveru Seznam Zprávy Kristina Ciroková informovala o tom, že náměstek ředitele největší české zdravotní pojišťovny VZP Jan Bodnár žije v bytě s regulovaným nájmem od Nadace Bona. Nadace pečuje o psychiatrické pacienty, kterým zprostředkovává chráněné bydlení.

V zákoníku práce se přímo píše, že „zaměstnanec je povinen nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště, nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele a nekouřit na pracovištích a v jiných prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci“.

Státní úřad inspekce práce zahájil kontrolu na ministerstvu práce a sociálních věcí vedeném Marianem Jurečkou kvůli vánočnímu večírku, který se konal v den útoku na filozofické fakultě. O české „partygate“ (za podobný večírek byl dříve v době pandemie covidu kritizován někdejší britský premiér Boris Johnson) píše Kristýna Guryčová na serveru iRozhlas.cz. „Byl to osobní cíl s přihlédnutím na čas a finance, které mám. Máte tolik různých myšlenek a pocitů. Co cítíte na začátku, se velmi liší od toho, co cítíte na konci. Po 14 hodinách jsem šel do jednoho z pokojů, deset minut jsem brečel a poté pokračoval.“

Martin Vlk ze serveru Novinky.cz vypráví příběh Brita, který vždy toužil po výstupu na Mount Everest. Ten si však s ohledem na vysoké finanční náklady nemohl dovolit, a tak za necelých 23 hodin našlapal 8848 výškových metrů doma na schodech. Výkon předvedl již v roce 2021, až letos se dočkal oficiálního zápisu do Guinnessovy knihy rekordů. Výzvu spojil i s charitou a podařilo se mu vybrat v přepočtu 9400 korun – držitele neobvyklého rekordu lze proto považovat za hrdinu pandemické doby ekonomické krize.

Výrok dne

„Homofobem se člověk nenarodí, neustálá politická masáž proti LGBTQ+ komunitě ale homofoby plodí. A ačkoliv se můžeme tvářit, že problémy Maďarska, Polska a Slovenska se odehrávají za našimi hranicemi, uměle vytvářená nenávist a strach z LGBTQ+ jsou časté i v českém politickém prostředí.“

Stálá přispěvatelka Deníku N Kristina Kratochvilová v osobně laděné reportáži píše o konci respektované bratislavské galerie Kunsthalle.

