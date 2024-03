Válečná stezka: Tři příklady, jak Evropa poráží sama sebe. Putin musí slavit, i když ztratil loď

Válečná stezka je úterní formou newsletteru Pointa N. Má nadčasovou podobu a zasazujeme v ní do kontextu hlavní události, které válečné dění v současnosti ovlivňují. Na týdenní bázi se doplňuje s denním přehledem nesoucím název Vývoj bojů.

Věnujeme se i neotřelým úhlům pohledu, možným dalším scénářům vývoje či technice v centru pozornosti. Každý týden přinášíme tip na sbírku či projekt, jimiž lze napadené Ukrajině pomoci.

Nejdůležitější dění

Na zemi Rusové, na moři Ukrajinci: Ruské pozemní síly se po pádu Avdijivky na nejvýchodnější části fronty dál tlačí směrem k západu. Po celé délce fronty zůstávají Rusové aktivnější, Ukrajinci se brání. Naopak zaznamenali úspěch na moři – výrazně poškodili, možná že i zničili ruskou hlídkovou loď Sergej Kotov.



Německá porážka: Zatímco se na summitu evropských zemí v Paříži projednávala možnost vyslat vojáky na Ukrajinu (bez sebemenší zmínky, že by šlo o bojové jednotky), německý kancléř Olaf Scholz si pospíšil s ujištěním, že se nic takového neřešilo a nikdo to nechce. Neopomněl se pochlubit, že debata byla „velmi dobrá“ (jak pro koho, řekli by možná Ukrajinci).



Scholz má pověst politika, který si občas tak trochu vymýšlí. Během týdne stihl říci, že