„Můj muž dvakrát odmítl zemřít, tak mu dali 25 let.“ Žena Putinova vězně vypráví o krutosti ruského režimu

Vladimir Kara-Murza je hlasitý kritik ruského režimu a jeho války proti Ukrajině. Platí za to vysokou cenu – dvakrát ho otrávili a bojoval o život, loni jej soud mimo jiné za údajnou vlastizradu odsoudil k 25 letům vězení. A vysokou cenu platí i jeho rodina. Disidentova manželka Jevgenija Kara-Murza s Deníkem N hovoří o tom, proč se její muž vrátil do Ruska, i když jej čekalo vězení, proč právě on dostal tak tvrdý trest a za co se mu Putinův režim mstí. Vypráví také o tom, jak její manžel prosazoval Magnitského zákon, jak se ruské úřady mstily jeho iniciátorům nebo jak došlo ke dvěma pokusům o vraždu jejího muže.

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Proč se Vladimir Kara-Murza vrátil do Ruska, když věděl, že ho tam čeká vězení?

Kdy Jevgenija Kara-Murza viděla svého muže naposledy?

Proč podle ní dostal Vladimir Kara-Murza tak tvrdý trest – 25 let vězení?

Jak došlo k dvěma otravám Vladimira Kara-Murzy?

Jak je na tom Vladimir Kara-Murza se zdravím?

Jak Vladimira Kara-Murzu ovlivnilo přátelství s Borisem Němcovem?

Na adresu vašeho manžela – stejně v případě Alexeje Navalného – zaznívá, že se do Ruska přece vrátili sami, věděli, kam jedou a že budou uvězněni. Co byste na to odpověděla?

A to má znamenat, že to je v pořádku?

Ne. Je to stejné, jako kdybyste obviňovali oběť trestného činu z toho, že šla v noci přes park. Jenže když víme, že v parku je násilník, proč tudy chodit?

O tom, že i po dvou pokusech o vraždu trávil hodně času v Rusku, jsme se s Voloďou v určité chvíli přestali bavit, protože všechno bylo jasné. Dnes ráno jsem na Twitteru náhodou viděla krátký kousek filmu o Alexeji (Navalném), kde se zrovna chystají vrátit z Německa do Moskvy. A je tam i Alexejova advokátka Olja Michajlova, která teď také čelí trestnímu stíhání za účast v extremistické skupině. A Alexej v tom filmu chodí po hotelovém pokoji a říká, že si měli pořídit nějaké teplejší věci. Olja s ironií odpovídá, že teplé věci nebude potřebovat, že nezmrzne. A myslela to tak, že skončí ve vyšetřovací vazbě. A pak se ozývá Julijin hlas: „Říká to tvoje právnička, měl bys ji poslechnout.“

Takže i když se občas objevily lehce sarkastické poznámky, už dávno se o tom nijak nediskutovalo, protože všechno bylo jasné. Já si uvědomuji, za co Voloďa bojuje, a hluboce si toho vážím. Zároveň mě to velmi rozčiluje, protože by bylo jednodušší, kdyby manžel byl prostší. A takového partnera mám na celý život. Tvrdit, že on nebo Alexej nepociťují strach