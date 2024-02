Deset let ruské války proti Ukrajině: na začátku byl zbabělý prezident a špatný odhad

Kdy přesně padl první výstřel deset let trvající ruské války o Ukrajinu, už asi nikdo nezjistí. Ví se však, co bylo v konfliktu, který přerostl v největší válku od 2. světové na evropském kontinentu, rozhodující. Špatné ruské počty, ještě horší lidské vlastnosti a nepřesný odhad ukrajinské touhy po nezávislosti na Rusku.

Bylo to nejriskantnější rozhodnutí v jeho životě. Musel tušit, že může být i úplně poslední. Ruka se mu ale prý netřásla, když v noci z 23. na 24. února roku 2014 psal na kus papíru rozkaz o rozpuštění své osobní ochranky. Pak se s muži, kteří byli mnoho let připraveni vrhnout se do cesty kulce, jež by si za svůj cíl vybrala právě jeho, naposledy rozloučil. Bodyguardi zasalutovali svému „tělu“ a odjeli každý tam, kde byla naděje přežít.

Nastal konec jedné epochy, i když o tom její hlavní aktéři ještě nevěděli. Začal proces, který přesně deset let poté vyvrcholil ruským raketovým útokem na Lvov, Kyjev i Charkov.

Únor 2014: útěk do botanické zahrady, strach a bílý kůň

Najednou byl prezident Ukrajiny Viktor Janukovyč sám. Vydán světu napospas. Svůj palác v Mežigirji u Kyjeva, se služebnictvem, zlatými záchodovými mísami a mramorovými jeleny i koni v zahradě, opustil s těžkým srdcem. Vzal si jen to, co se dalo nacpat do dvou vrtulníků a jednoho letadla, které měl k dispozici. Zlato, pár sošek, několik drahých obrazů, šanony dokumentů a jedenadvacet členů prezidentské ochranky. Po cestě do Ruska navíc o část bohatství přišel.

Odletěl s jedním ze synů, s kufry i bednami nejdřív do Charkova. Tehdy, v roce 2014, města s převládající ruštinou i nostalgií po sovětských časech. Jen pár hodin poté, co opustil své prezidentské sídlo v metropoli, povstalci obsadili ministerstvo vnitra, prezidentský úřad i parlament – Nejvyšší radu. Stihl to jen tak tak.

Proč padla volba na Charkov? Dnes je to město, které je oporou obránců Ukrajiny proti ruské agresi a jedním z největších překvapení války. Zatímco v únoru 2014 tam stoupenci evropské integrace v ulicích honili proruské aktivisty a za chvíli zase naopak, o osm let později nikdo ruské tanky s rudými vlajkami nebo ruskou trikolorou nevítal. Pronikly jen na okraj města. Dál je lidé nepustili. Ti, kteří se z jejich příjezdu radovali, raději v atmosféře převládajícího odporu k šokujícímu ruskému útoku zůstali doma. I ruští vojáci proto byli v šoku. Střílel na ně zpoza rohů každý, kdo měl z čeho. Rusové tehdy v bitvě o město, nakonec prohrané, zabili přes 600 charkovských civilistů.

I před deseti lety měl Janukovyč o Charkově trochu zkreslené představy. Chtěl se tam zúčastnit sjezdu své Strany regionů a promluvit k delegátům s plamennou řečí, odsoudit „bandity“ z Majdanu a Západ, který to podle něj všechno vyprovokoval. Jenže staří straničtí přátelé mu řekli, že by to bylo to poslední, co by v životě pronesl.

Neodhadl situaci a náladu svých občanů stejně, jako ji neodhadli v Kremlu. Ani před deseti lety, ani v roce 2022 se