Fašismus sem, fašismus tam. Proč je ošidné používat slova, u nichž nevíme, co přesně znamenají

Komentář Matěje Metelce: „Co je čas? Když se mě na to nikdo neptá, vím to. Kdybych to ale chtěl tomu, kdo se ptá, vysvětlit, nevím,“ píše svatý Augustin ve svých Vyznáních. Britský politický teoretik Roger Griffin poznamenává, že před podobný problém nás staví fašismus. Ve skutečnosti je definování fašismu ještě nesnadnější. Zatímco k dědictví meziválečného fašistického hnutí se dneska explicitně hlásí jen málokdo, stala se z používání nálepky fašismu takřka univerzální delegitimizační strategie.