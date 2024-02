V ODS přibývá hlasů pro euro, zejména místních politiků, kteří jsou v kontaktu s podnikateli

Současná vláda by bývala měla k euru nakročeno mnohem víc, než má. Nebýt ODS. Všechny ostatní strany koalice společnou měnu podporují. Ale narážejí na zeď, kterou kolem vstupu do eurozóny v občanské demokracii vybudoval bývalý předseda nejsilnější vládní strany a exprezident Václav Klaus a lidé, kteří podobně jako on varují, že by euro zemi uškodilo. Jenže to se mění.

Patrně nejviditelnějším zastáncem eura v ODS je nyní bývalý poslanec a ministr životního prostředí, nyní člen výkonné rady Pavel Drobil. Eurem by do roku 2030 chtěla platit i poslankyně ODS Renáta Zajíčková. A nejsou sami.

Strana se v zásadě dělí mezi ty, kdo euro chtějí, váhavce a nemalou skupinu členů, kteří vidí více nevýhod než přínosů. Těch posledních je podle odhadů samotných občanských demokratů většina. Jejich argumenty se příliš nemění a ve veřejném prostoru zaznívají prakticky již od roku 2003, kdy země v referendu odhlasovala vstup do EU.

K pohybům tak dochází hlavně na opačné straně názorového spektra mezi těmi občanskými demokraty, kteří spatřují rizika naopak v tom, že by Česko zůstalo s korunami v kapsách izolované.

Například část starostů a místostarostů od Karlových Varů po Moravu otevřeně říká – včera bylo pozdě. Jejich praxe z regionu, znalosti problémů