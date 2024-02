Tři ženy, tři generace akrobatek, jedno působivé a vtipné představení o ženské síle

Tři ženy. Tři generace hereček a akrobatek – 64, 35 a 25 let. Ručně pletené kostýmy. Neuvěřitelné fyzické dovednosti a vnitřní ženská síla. Nový cirkus křížený se stand-up show, který svojí silnou osobní i společenskou výpovědí jde s vtipem proti všem konvencím a očekáváním… To je představení Casting Off oceněné titulem Nejlepší cirkusová inscenace z Fringe festivalů v Edinburghu, Adelaide a Melbourne, které 28. a 29. února do pražského divadla Jatka78 přiváží australský soubor A Good Catch.

Čeští diváci budou moci poprvé vidět představení, které unikátním způsobem spojuje třígenerační nový cirkus s texty – osobními výpověďmi o vlastních životech, rolích žen ve společnosti i obecně o světě okolo nás. Výsledkem je velmi působivá, silná a zároveň vtipná podívaná o tom, jak se zbavit svých stereotypů a vyzkoušet nevyzkoušené. Do Prahy tak přijíždí přední představitel žánru, který na našich pódiích není často k vidění – nový cirkus se silným společenským přesahem.

Festivalový časopis na edinburské přehlídce Fringe ve své čtyř a půl hvězdičkové recenzi píše: „Představení Casting Off nabízí vše, co byste si mohli přát. Je to vtipná podívaná, kdy se zasmějete i hodně nahlas. Je to představení, které vás motivuje. Je chytré a inteligentní. A neuvěřitelná akrobacie na hrazdě je důkazem, co vše dokáže lidské tělo.” Podobně jej chválí i další recenze, které nešetří nejvyšším hodnocením pěti hvězdiček.

Casting Off oslavuje přemýšlivé, silné a odolné osobnosti. Vystupují v něm tři australské herečky a akrobatky s bohatými zkušenostmi z předních místních divadelních nebo cirkusových souborů – Debra Batton (64), Spenser Inwood (35) a Aleshanee Kelso (25). Herečky v představení padají, mluví, létají a nejistě balancují i bilancují. „Nikdy nejste tak staří na to, abyste zapojili své tělo,” zdůrazňuje Debra Batton. Všechny tři mají radost ze svých silných stránek, slabostí i nových výzev a nebojí se zkoušet nevyzkoušené. Divákům nabízejí odzbrojující a okouzlující podívanou o životě na hraně a o mluvení o tom. „Samy sebe nebereme vážně, ale s cirkusem to myslíme vážně,” říká Debra a dodává: „Budoucnost závisí na solidaritě mezi generacemi.”

Akrobacii doprovází mluvené slovo – seznamy, básně, rozhovory, melodie, hádky i životní příběhy, které ztělesňují každodennost. „Příběhy žen jsou tu pro všechny,” říká Spenser Inwood a doplňuje: „Casting Off je oslavou přátelství a vztahů mezi generacemi. Na začátku jsme nepočítali s tím, že využijeme texty. Teprve po asi třech měsících Debra přišla s nápadem, že budeme v představení hovořit. Během zkoušek jsme mluvili skutečně hodně. Casting Off má velmi domáckou atmosféru, kostýmy jsem upletla sama, sedíme okolo stolů a židlí a zveme diváky do naší konverzace.”

Australský soubor A Good Catch vznikl v roce 2017 v Melbourne, kdy jeho členky vytvořily představení Bridges pro Mullumbimby Circus Festival. Následovalo představení Casting Off vytvořené pro experimentální festival Sidesault at the Melba Circusu Oz. Ve svých představeních soubor experimentuje s cirkusovými strukturami s feministickým sdělením a proaktivním přístupem. Více informací a vstupenky na www.jatka78.cz.