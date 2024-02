„Posledně jsem odcházel s rukama nad hlavou.“ Studenti i vyučující vypráví o návratu na filozofickou fakultu

Po téměř dvou měsících se studenti i vyučující vrací zpátky na Filozofickou fakultu UK. Deník N mluvil s několika z nich o tom, jaké mají z návratu pocity, čeho se obávají nebo co jim pomáhá. „Vědomí, že jsou studenti aktivní a nevzdávají to, člověku dodává sílu i odhodlanost,“ svěřuje se jeden z vyučujících.

Začátek letního semestru na nejstarší české univerzitě znamenal návrat do školy i pro stovky studujících, vyučujících i dalších zaměstnanců filozofické fakulty. Slunečné počasí a obvyklá ranní špička v okolí metra Staroměstská nijak nenapovídaly, že se děje něco mimořádného.

Před hlavní budovou fakulty na náměstí Jana Palacha na první pohled nebylo znát, že škola se po bezmála dvou měsících od tragické střelby poprvé otevírá do běžného provozu. Tedy jen tak běžného, jak okolnosti umožňují. Čtvrté patro, kde se střelba odehrála, zůstane až do konce semestru zavřené, jízda výtahem úplně nahoru je zakázaná.

Před devátou ranní postávají u vchodu hloučky lidí. Někteří právě přicestovali do Prahy i s kufry na kolečkách, jiní stojí opodál s cigaretou. Objevují se náznaky úsměvů.

Otevřený je nakrátko i zadní vchod, který však dnes „z provozních důvodů“ ke vstupu do budovy neslouží, stejně jako boční vchod z Kaprovy ulice. V budově fakulty panuje čilý ruch a příchozí za recepcí vítá pes. Nejprve není zřejmé, zda pouze nepřišel s některým ze zaměstnanců.

Mladí lidé s kelímky kávy v ruce korzují po chodbách, někteří za hovoru se spolužáky pokračují rovnou do vyšších pater, další se sluchátky na uších míří k výtahu. Budovu oživují halasné hlasy, sem tam se ozve smích. Desítky lidí sedí v knihovně.

Že ale nejde o běžný začátek semestru, si člověk uvědomí, jakmile chodbou v přízemí projdou dvě ženy v tričku červeného kříže. Další opodál mají na sobě výrazné červené vesty. Vzápětí se za recepcí objeví statný muž s páskou „security‘“ přes ruku. A instagramový příspěvek fakulty posléze vysvětluje, že fenka Snow, která trpělivě česká za recepcí, má studentům či zaměstnancům pomáhat v rámci canisterapie.

Bude na fakultě celý první týden, přibližuje proděkanka pro vnější vztahy Michaela Slussareff. „Canisterapie má strašně veliký úspěch a funguje skvěle,“ popisuje odpoledne s tím, že interventi v průběhu dne neřešili žádnou krizovou situaci.

I podle studenta pátého ročníku komparatistiky Štěpána byl návrat do hlavní budovy poklidný. „Většina spolužáků se vrátila do třídy, normálně fungujeme a chceme školu dodělat, i když to někteří lidé vnímají dost špatně. Trochu bylo znát určité napětí, ale nedokážu ho asi úplně popsat,“ říká po svém prvním semináři v letním semestru redaktorům Deníku N.

„Odcházel jsem s rukama nad hlavou“

Smíšené pocity mají Adam, Hanuš a Stanislav, trojice studentů prvního ročníku historie, kteří se s reportéry setkali po výuce mimo fakultu. Jména si přáli uvést smyšlená, redakce však jejich totožnost zná.

„Poprvé téměř po dvou měsících jsem vstoupil do budovy, odkud jsem naposledy vycházel s puškou za zády a rukama nad hlavou, když nás policie evakuovala,“ vypráví Adam, který se návratem nechtěl příliš stresovat a je rád, že je zpátky ve škole. Poprvé se vrátil i Stanislav, který jako jediný z trojice v prosinci při útoku v budově nebyl.

Hanuš budovu navštívil už před měsícem při pootevření fakulty. „Dnes mě akorát znejistili dva lidé z ochranky. Cítil jsem se lehce nepříjemně, ale to bylo asi tak všechno,“ dodává Hanuš.

I Hanuš byl mezi evakuovanými: „V době, kdy jsme měli normálně přednášku, už o patro výš umírali lidi. Než jsme doběhli na náměstí, vrah vyběhl na střechu a začal střílet přímo po nás. Až na jednu výjimku