Na cestě k záchraně, ale pořád není vyhráno. Vědec vysvětluje, co by znamenalo přijít o amazonské deštné pralesy

Luiz Inácio Lula da Silva se před rokem stal prezidentem Brazílie a svým programem se pasoval do role zachránce amazonských deštných pralesů. O složitostech, jak funguje deštný prales, proč to nejsou plíce planety a co by způsobilo jejich vykácení, mluví v rozhovoru pro Deník N belgický ekolog deštných lesů z Gentské univerzity Hans Verbeeck.