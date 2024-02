Co zbývá po sto letech z Kafky? Dox zahájil novou rozsáhlou výstavu věnovanou Kafkovu odkazu, obešla se bez brouků

U příležitosti letošního výročí sta let od úmrtí Franze Kafky připravilo pražské Centrum současného umění Dox ve spolupráci s více než třiceti současnými umělci a umělkyněmi rozsáhlou výstavu Kafkaesque. Ilustrací známých textů se tu ale návštěvník nedočká. Místo toho nabízí výstava obšírnou reflexi Kafkova odkazu pro současnou tvorbu. Co to znamená být v dnešním světě kafkovský?