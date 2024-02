Cyklostezka je pojem, který do města vůbec nepatří, říká Svoboda

Na co se v rozhovoru také ptáme?

O kolik by se podle Svobody měla zdražit MHD a parkování?

Jsou pro něj problém auta parkující na chodníku?

Udělal nějaké kroky ke zlepšení situace s parkováním?

Jak chce omezit tranzit centrem, k čemuž se koalice zavázala?

Proč Spolu slibovalo dostavbu okruhů za čtyři roky, když se městský začne stavět nejdříve v roce 2031?

Jak Praha postoupila s „gumováním“ cyklostezek?

Přinesl Praze „pevné vedení a pevnou ruku“, jak sliboval?

Jak hodnotí své vystupování bezprostředně po střelbě na filozofické fakultě?

Začnu stejnou otázkou jako u vašich koaličních partnerů – jak byste zhodnotil roční působení vlády Spolu, Pirátů a STAN.

Překvapivě kladně se projevilo, že jsme se poměrně dlouho dohadovali, než jsme koalici složili. Celou řadu věcí, na které jsme měli rozdílné názory, jsme probrali už během sestavování koalice. Nyní funguje koalice relativně velmi dobře. Žádné velké problémy nejsou, a když už jsou, tak spíše technického charakteru.

Podobně mluvili vaši koaliční partneři. Co byste označil za problematické body spolupráce?

Problematickým bodem každé velké koalice je právě to, že je velká. Když o něčem jednáte, trvá to déle. Každý říká svůj názor a své úvahy. Není to jednání na krátkou dobu. Ostatně už ve slově koalice je obsažen kompromis.

Váš první náměstek Zdeněk Hřib zmiňoval třeba vaši nominaci do dozorčí rady Pražské plynárenské a říkal, že „otevíráte dveře až pro nějaký nový, plynárenský Dozimetr“. (ODS nominovala kontroverzního podnikatele Vladimíra Schmalze zatíženého mnoha kauzami, pozn. red.). Co říkáte na to, že o vás takto mluví váš koaliční partner?

Koalice má zásadní vyjádření říkat po vzájemné dohodě. Pokud někdo říká takové zásadní výrazy, které nejsou prodiskutované, není to věc, ke které bych se vyjadřoval. Je to jeho osobní názor. Nevnímám ho jako názor koaliční. Kdyby to byl názor koaliční, musel by projít diskuzí.

Při hodnocení ročního působení v Praze jste říkal, že se povedly některé věci třeba v oblasti bezpečnosti a nyní bude důležitá doprava. V koalici se nyní řeší zdražování MHD. Máte představu, kolik by měla stát?

Nemám. To, co říkáte, není v zásadě pravda. Někdo z koaličních partnerů někde řekl, že