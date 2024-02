Vláda dočasně a plošně zakázala látku HHC. Šlo to udělat jinak?

Nemocnice v posledních týdnech hlásí nebývalý nárůst dětských pacientů, kteří snědli sladkosti s obsahem psychotropní látky HHC. Ty jsou volně dostupné v automatech, často v blízkosti škol. Po celé republice zaznamenávají nemocnice v Česku desítky takových případů. Některé z dětí končí kvůli ztrátě vědomí i na jednotkách intenzivní péče. Mezi nimi jsou přitom i ty, jež snědly bonbony s HHC náhodně.

Jen pražská Fakultní Thomayerova nemocnice v posledních měsících řešila zhruba deset případů intoxikace dětí touto látkou. „U těchto pacientů jsme pozorovali zmatenost až poruchu vědomí, halucinace, pocit na zvracení, zvracení,“ poznamenává Lucie Gonsorčíková, šéfka pediatrické kliniky.

Karlovarská nemocnice musela od začátku roku hospitalizovat šest dětí. V některých případech šlo i o těžké případy otravy HHC. Jedno z nich kvůli poruchám vědomí strávilo několik dnů na jednotce intenzivní péče. U některých dětí přitom stačily k intoxikaci dva želé bonbony s HHC a nejmladšímu hospitalizovanému dítěti bylo dvanáct let.

Do nemocnic tedy kvůli intoxikaci míří i velmi mladé děti. Ty snědí bonbon nebo jinou sladkost s obsahem HHC, aniž tuší, že tuto psychotropní látku obsahuje. Česká televize tento týden přinesla výpověď matky z Olomoucka, jejíž dvouletá dcera snědla sušenku s obsahem HHC, kterou přinesl domů její čtrnáctiletý syn. Obě děti skončily na jednotce intenzivní péče.

Začátkem tohoto týdne musela být hospitalizována také dívka z Chomutova. Ani ona nevěděla, že sladké barevné želatinové proužky obsahují psychotropní látku. „Kriminalisté na případu usilovně pracovali, ale nakonec byl odložen, neboť HHC je v naší zemi zatím legální,“ upozornila pro server TN.cz mluvčí Policie České republiky Pavla Kofrová.

Apely nepomohly

Už v lednu protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil (ODS) vyzval prodejce cukrovinek s obsahem HHC, aby tyto výrobky dobrovolně stáhli z prodeje. A to do doby, než bude hotový zákon, který umožní tyto výrobky zařadit do kategorie, v níž je alkohol nebo cigarety. To se ale nestalo, mezitím naopak začaly přibývat případy hospitalizací dětí.

Vláda se tento týden rozhodla vyřešit stávající situaci tím, že látky HHC, HHC-O a THCP zařadila na seznam návykových látek. V praxi to znamená, že od března bude prodej, ale i držení zboží s obsahem těchto látek přestupek, za který hrozí pokuta 15 tisíc korun. V závažnějších případech může jít i o trestný čin.

Látky ani zakázané, ani regulované

Toto „přísné“ řešení by ale mělo být jen dočasné. Vláda plánuje, že by mělo skončit začátkem příštího roku, odkdy by mohl platit „měkčí“