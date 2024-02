Rodí se nová mocenská osa Paříž–Berlín–Varšava. Praha by z toho mohla těžit, ale zatím spíš dělá chyby či se tváří nezúčastněně

Komentář Petra Janyšky: Donald Tusk od svého zvolení premiérem loni v prosinci radikálně mění nejen polskou domácí politiku, ale i tu zahraniční. Lépe řečeno, Polsko začíná po osmi letech provádět promyšlenou a strategickou zahraniční politiku. A to hned s rozletem a ve velkém. Pro nás je důležité, zda to zaznamenal premiér Petr Fiala a jeho okolí a zda se budou umět k „novému“ Polsku nějak postavit. Zatím to tak nevypadá.