Vše o Navalném od otravy až ke smrti: Deník N a tři a půl roku ruského tažení proti Putinovu odpůrci

Začalo to málem vraždou v srpnu 2020, skončilo to tím, co ruská opozice označuje za vraždu, dnes. 20. srpna 2020 byl nejvýraznější „ruský opoziční politik Alexej Navalnyj nade vší pochybnost otráven bojovým nervovým plynem ze skupiny novičoků,“ napsala tehdy ve zprávě německá vláda. Po léčení v Německu se Navalnyj vrátil do Ruska, kde byl zatčen, odsouzen a uvězněn. Dnes přišla zpráva, že ve vězení zemřel. Deník N přináší přehled všeho, co o Navalném od otravy po jeho smrt, a také tedy o Putinovi, Rusku a Rusech napsal.

To, co se Alexeji Navalnému přihodilo 20. srpna 2020 v letadle kdesi nad Sibiří, nebyla běžná nevolnost. „Výsledky testů jsou prý natolik průkazné, že nelze pochybovat o tom, že se kritik Kremlu Navalnyj stal obětí útoku s použitím chemické bojové látky“, oznámil mluvčí německé vlády 2. září 2020 poté, co byl Navalnyj převezen z Ruska do Berlína k léčení – a vlastně k záchraně života.

Kauzu popisoval i Deník N.

Hovořili jsme s experty, kteří popsali, jak mohl útok na jednu z osobností stojících v opozici vůči ruskému vládci Vladimiru Putinovi a jeho režimu vypadat.

Jak vypátrali investigativci ze skupiny Bellingcat, za Navalného otravou stáli agenti ruské tajné služby FSB.

„Během roku 2017 a v letech 2019 a 2020 sledovali Navalného během jeho cest po celém Rusku operativci FSB z tajné jednotky, která se specializuje na práci s jedovatými látkami. Zúčastnili se více než třiceti letů do stejné destinace, do které cestoval i Navalnyj,“ napsal Bellingcat.

Navalnyj se tedy díky německé vládě zotavoval v Berlíně. Vinil z pokusu o svou vraždu Vladimira Putina? Jak řekl, to, co ho zajímalo, nebyla pomsta, ale spravedlnost. Vyjádřil se tak v rozhovoru s nezávislou ruskou televizí Dožď, který v České republice exkluzivně získal Deník N.

Po uzdravení se Navalnyj rozhodl vrátit – bez své rodiny, která zůstala v Německu – do Ruska. Toto jeho rozhodnutí z přelomu let 2020 a 2021 opustit bezpečí německého azylu (pokud tedy pomineme obavu, že i tam ho mohli zavraždit Putinovi zabijáci, jako už se to stalo v mnoha jiných případech) a vzdorovat všemocnému Putinovi a jeho režimu doma ne každý chápal. Vrátit se do země sice rodné, ale takové, v níž mu téměř s jistotou hrozilo zatčení, soud s předem jasným výsledkem určeným Kremlem a především věznění, které mohlo být také už nadosmrti?

To vše se totiž potom