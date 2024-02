Čtení je sexy, přesto se mu prý čeští muži vyhýbají. Kulturní události týdne v nové podobě newsletteru live!

Událost týdne

„Rozečteme chlapy? S knihou jsou sexy!“ nabádá nová kampaň knihkupecké sítě Knihy Dobrovský, kterou je ale nutno brát s rezervou, má především zvýšit prodeje. A také proto, že o sexy mužích s knihou má tato společnost poněkud zkreslenou představu, soudě dle někdejšího hrdého pořádání autogramiády Jiřího Kajínka.

„Fakta hovoří jasně, až 90% převahu mezi čtenáři mají ženy, tedy čtenářky. Muži zkrátka nečtou, i přestože je podle většiny žen vztah k literatuře velmi přitažlivou mužskou kvalitou,“ shrnuje vedoucí sekce PR & propagace Kateřina Valterová. Proto se společnost rozhodla tento týden odstartovat kampaň s názvem Čtení je sexy.

Knihy Dobrovský v kampani vycházejí z několika zjištění: 93 % členů facebookové skupiny Knižní závisláci jsou ženy, více než 70 % členů klubu Knihy Dobrovský jsou ženy a průměrně 80 % sledujících na sociálních sítích knihkupecké sítě jsou ženy.

Muži se naopak ke knihám podle Valterové uchylují velmi sporadicky a často se prý za své nečtení i stydí, což chce kampaň změnit, například s pomocí nového spotu. Snad se nebudou stydět i Knihy Dobrovský, pro které je aktuální kampaň po zmíněné Kajínkově autogramiádě už druhým pokusem, jak ze čtení učinit o něco maskulinnější záležitost.

Knihy ve fitku

„Celý život jsem se bál to udělat. Vždyť kluci říkali, že to ani nevyzkoušeli. A co by asi řekla Martina,“ děsí se ve spotu zástupců běžného českého mužského (ne)čtenáře z pohodlí své pohovky.

„Ale vždyť to dělá tolik lidí, tak to nemůže bejt špatný,“ uvažuje tento vzorový český muž předtím, než