Dva týdny, které nečekaně otřásly Orbánovým režimem

Když maďarská prezidentka Katalin Novák před šesti dny 10. února abdikovala na svou funkci, Maďarsko zůstalo bez hlavy státu. Tentýž den přišel Fidesz i o lídryni kandidátky do blížících se voleb do Evropského parlamentu, bývalou Orbánovu spojenkyni a ministryni spravedlnosti Judit Varga, která oznámila, že odchází z veřejného života.

Vášně kolem kauzy udělení milosti neutuchají. Opoziční hnutí Momentum demonstrovalo předevčírem před sídlem předsedy vlády, dnes pořádají známé osobnosti shromáždění na náměstí Hrdinů v Budapešti. V červnu čekají Maďarsko vedle eurovoleb i komunální volby a Fidesz nemá ani kandidáta na primátora Budapešti.

V takové atmosféře se premiér Viktor Orbán chystá v sobotu na tradiční hodnocení roku. Vznikají očekávání, zda premiér poskytne vysvětlení toho, co se stalo.

🎙️Independent outlets in #Hungary, including @Telexhu, @hvg_hu @RFERL, https://t.co/KqkIyZJdvG, and even @AP @AFP @Reuters and @Bloomberg have been refused entry to PM Orban's State of Hungary speech, to be held on Saturday afternoon.

