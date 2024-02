Německo se obává ultrapravice, vláda zpřísňuje zákony. Expert popisuje situaci v zemi

Nová opatření v boji s německým pravicovým extremismem oznámila v týdnu ministryně vnitra Nancy Faeser. Celkem třináctibodový plán má tuto problematiku, kterou ona nazvala největší hrozbou pro Německo, dostat v představách spolkové vlády pod kontrolu.

Děje se to jen několik týdnů od kontroverzního setkání německé krajní pravice u Postupimi a následných masivních protestů (viz níže). Otázkou ale je, do jaké míry jde o politické rozhodnutí a zda mají opatření – obsahující nástroje mimo jiné na kontrolování financování extremistických skupin a omezování jejich setkávání – jen uklidnit napětí, nebo mají i skutečnou šanci na úspěch.

Detaily Deníku N vysvětlil politolog a expert na extremismus z Masarykovy univerzity v Brně Miroslav Mareš.

V rozhovoru se mimo jiné dočtete: na koho se nová opatření vztahují;

zda je opravdu krajní pravice současnou největší hrozbou pro Německo;

kolik Němců se hlásí ke krajní pravici a proč;

proč tato opatření nepřeceňovat.

Německá vláda se v kontextu nedávné vlny protestů rozhodla pro nový balíček opatření, jejichž nástroji chce bojovat s německou krajní pravicí. Ministryně vnitra Nancy Faeser mluvila i o rozbíjení krajně pravicových sítí. Co si pod tím máme představit? Jak takové sítě operují a za jakou činností stojí?

Tyto sítě mohou operovat různě, ve virtuálním i fyzickém prostoru. Nemusí se jednat o pevnou hierarchickou organizaci, ale třeba o stabilní kontakty mezi lidmi z různých prostředí – politických stran, intelektuálních kruhů i subkulturních struktur.

Mohu mít i mezinárodní přesah. Příkladem je nedávné setkání u Postupimi, na němž sehrál důležitou roli