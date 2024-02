Bödör, Výboh, Gašpar na svobodě, Martin M. Šimečka ve vězení. Ficova představa o spravedlnosti

Když novináři píšou o sobě, je to vždy riskantní. Novináři chtějí pozorovat a kontrolovat, jak vládnou politici. Neměli by se tlačit do středu dění. Ale někdy to jinak nejde. Ve světě Ficovy pomsty mají novináři speciální postavení.

Robert Fico a jeho lidé už dlouho zkoušejí udělat z nezávislých novinářů nepřátele státu. Odmítají jim odpovídat na otázky. Útočí na konkrétní redakce a konkrétní novináře, speciálně nechutně na novinářky.

Už před týdnem pronásledoval Ficův poradce Erik Kaliňák komentátora Mariána Leška a dnes podali Ficovi lidé trestní oznámení na Martina M. Šimečku.

Navrhují ho stíhat za výrok z diskuze Ako zachrániť demokraciu. Šimečka mluvil o zbabělosti Roberta Fica, který se neodvážil ani jet do Kyjeva, urážel Ukrajinu a zpochybňoval, zda je v Kyjevě vůbec válka. V této souvislosti Šimečka zmínil, že to Fico říká jako premiér malého zbabělého národa, který na rozdíl od Ukrajinců v historii spíše neměl, než měl odvahu bránit se.

Ve skutečnosti jsou však Šimečkova slova jen záminkou. Robert Fico, Erik Kaliňák, Richard Glück či Juraj Gedra nejsou národní buditelé ze štúrovských dob a ani partyzáni z SNP. Oni jen využívají každou příležitost, aby mohli zaútočit na ty, kteří se ještě nezalekli.

Trestní oznámení na Martina M. Šimečku je další pokus