Vývoj bojů (721. den): Putin věří, že vyhrává a současné bojové tempo si může dovolit do roku 2026

Rusko údajně chtělo jednat o příměří s USA, ty to bez Ukrajiny odmítly.

Analytici z RUSI se snažili odhadnout, jak dlouho takto Rusko vydrží bojovat.

Kolik kusů tanků a houfnic má Rusko v zásobě.

Mapy dne: Avdijivka.

Videa dne: uvnitř Bradley a kráter u Buči.

Informace v tomto textu jsou shrnutím událostí za středu 14. února. Situace na některých místech už může být jiná.

Vladimir Putin údajně přes prostředníky vyslal do Washingtonu signál, že je připraven jednat o příměří na Ukrajině. Napsala o tom agentura Reuters s tím, že Spojené státy nabídku odmítly.

Jejich hlavní argument byl ten, že se nezapojí do žádného vyjednávání, jehož součástí není i samotná napadená Ukrajina.

O obavách, že USA tlačí na Kyjev, aby do podobných jednání s Ruskem šel, se spekulovalo ještě na podzim loňského roku, nyní se ukazuje, že podle všeho nebyly namístě.

Přestože kontakty mezi USA a Ruskem ani jedna strana nepotvrdila, Reuters za sebou má historii velmi dobře ozdrojovaných zákulisních informací, které se časem potvrdily. V tomto případě hovoří o třech zdrojích v Rusku.

Putin podle nich navrhl konflikt zamrazit, přičemž by si ponechal už nyní okupované ukrajinské území. Podle jednoho ze zdrojů ale USA nevěří, že Putin svá slova o příměří myslí upřímně. Ruská strana zároveň tvrdí, že vládce Kremlu je připraven bojovat tak dlouho, jak to bude potřeba.

Jak dlouho si ale může dovolit bojovat v současném tempu a co jsou vlastně jeho cíle? Ve své čerstvé analýze se na to pokouší hledat odpovědi britský think-tank Rusi (Royal United Services Institute). Hlavní strategický cíl Moskvy podle něj zůstává stejný: podmanit si Ukrajinu.

Kreml po dvou letech totální války, která ho stála statisíce obětí, věří, že vyhrává. I proto se v jeho podmínkách ukrajinské kapitulace hovoří o odstoupení území, které už je pod ruskou kontrolou. Dokonce by prý chtěli i druhé největší město Charkov a v některých verzích i Oděsu s jejími klíčovými přístavy na Černém moři. Požadovali by i svůj vlastní souhlas pro vstup Ukrajiny do NATO a vedení Ukrajiny by se rovněž schvalovalo v Moskvě.

Jak dodává nejstarší bezpečnostní a obranný think-tank na světě, jediný významný ústupek, který Rusko navrhuje, je ten,