„Spousta hodin řečí.“ Debaty o programu zabraly poslancům víc než za dvě volební období dohromady

Žvanírna, stěžoval si v minulosti Andrej Babiš opakovaně na to, že se v Poslanecké sněmovně příliš mluví. V roli opozičního zákonodárce jsou to ale právě on a předseda SPD Tomio Okamura, kdo mají nyní v dolní komoře mnohdy i mnohahodinové projevy.

Násobně tak roste například počet hodin, které poslanci tráví debatou o programu. Zatímco v minulých letech tomu věnovali hodinu, případně hodinu a půl, v současnosti není výjimkou tří- či čtyřhodinová diskuze. A to znamená zablokovanou Sněmovnu a oddálení momentu, kdy se zákonodárci začnou věnovat konkrétním změnám či návrhům zákonů.

Jen nad pořadem schůze strávili poslanci v aktuálním volebním období, tedy od voleb v roce 2021, celkem