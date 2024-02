Nadlidský úkol. Sedm bodů, které musejí být v mírovém plánu pro Izrael a Palestince

Komentář Jana Kudláčka: Spojené státy a několik arabských zemí pracují na přípravě poválečného plánu pro Palestince a Izraelce, který počítá s převratnou věcí: vytvořením palestinského státu. Tento plán ale ztroskotá jako všechny předchozí, pokud nevznikne za účasti a se souhlasem Izraele. A pokud nebude obsahovat i záležitosti, které jsou klíčové pro Palestince. To je v některých bodech protimluv, jiné by ale mohly fungovat snadněji, než se zdá.

Na světě existují národy, které svou státnost nemají a touží po ní, ale okolnosti (to znamená zájmy států, na jejichž úkor by nový stát měl vzniknout, a pak také zájmy velmocí) jim nepřejí. Palestinci jsou jen jedním z takových národů. Ale na rozdíl od jiných někomu stojí za boj.

Z těch dalších jde především o Kurdy (jejich potenciální, vysněný stát by se rozkládal nedaleko od Palestiny, na částech území dnešního Turecka, Íránu, Iráku a Sýrie). Paradoxně nejaktivnějším z odpůrců vzniku Kurdistánu je současný nejhlasitější zastánce zájmu Palestinců – Erdoganovo Turecko. Země, která tvrdě kritizuje izraelskou válku proti Hamásu v Gaze, sama neváhá opakovaně podnikat vojenské invaze (letecké i pozemní útoky) na kurdská území v zahraničí – v Sýrii a Iráku.

Dalšími jsou Ujguři, které v Sin-ťiangu utlačuje Čína za veřejného mlčení muslimských zemí, jež se jinak bijí za práva Palestinců a za vznik jejich státu (výjimkou byly turecké protesty, ale i ty už před lety ustaly).

Možných důvodů, proč muslimské země mluví o útlaku Palestinců, ale ne Kurdů a Ujgurů, je víc: především je v prvním případě protivníkem Izrael. Obrana Palestinců a vznik jejich státu tak mohou být chápany jako jeho šikovné oslabení.

Posílení Palestinců lze také vidět jako zástupné vítězství nad Američany, izraelskými spojenci, ačkoliv ti nikdy nestáli přímo proti nim, naopak se dlouhodobě snaží najít mírové řešení izraelsko-palestinského konfliktu.

A zatímco pomocí Kurdům a Ujgurům – cynicky řečeno – nezíská nikdo nic, motivací ve věci Palestinců je i možnost odstranit to, co mnohým po celá desetiletí komplikuje život. Dosáhlo by se tím zázraku – konflikt dosud nikdo přes letité vztahy vyřešit nedokázal.

Ne každý chce řešení

Aby to nebylo tak jednoduché, odvíjí se od toho zase jiný problém působící opačným směrem: