Evropa už není bezpečné místo. Padáme z růžového obláčku, říká Michael Romancov

Donald Trump prohlásil, že pokud země Severoatlantické aliance nebudou dávat dost na obranu a napadne je Rusko, Spojené státy pod jeho vedením by jim nepřišly na pomoc. Dokonce řekl, že by v takovém případě Putina povzbudil, ať si dělá, co chce. Co tedy můžeme čekat od možné budoucí hlavy Spojených států? „Myslím, že je zapotřebí to brát vážně,“ říká v rozhovoru pro Studio N politický geograf Michael Romancov.

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Máme brát vážně slova Donalda Trumpa?

Jak se na Trumpova slova tváří Moskva?

Jak by reagovali spojenci, kdyby Putin napadl člena NATO?

Máme se připravovat na dobu, kdy budou USA světový pořádek spíš rozvracet než uklidňovat?

A proč jsme podle Michaela Romancova už teď ve válce?

Chápu to správně, že se Donald Trump vlastně přiznal k tomu, že by v případě svého zvolení nedodržel základní ustanovení Severoatlantické aliance, tedy to o kolektivní obraně?

Zdá se, že ano. I když to pronesl v kontextu rozbíhající se prezidentské kampaně, respektive v tento okamžik se jedná ještě o tu kampaň uvnitř Republikánské strany, byť to vypadá, že nejspíš bude za republikány nominován. A kampaň je to velmi vyšponovaná už teď. Je zapotřebí vzít v úvahu jeho rétorický a politický styl a také fakt, že on vedle toho, že se chce znovu ucházet o nominaci, čelí také řadě soudních sporů. To všechno jsou věci, které mu asi příliš neprospívají, je pod obrovským tlakem.

A mám jeho slova tedy brát vážně?

Myslím, že je zapotřebí to brát vážně. Teď se vlastně ocitáme v tom důležitém momentu. Jedna věc je Trump, se kterým máme zkušenost. Když se podíváme proti proudu času, tak můžeme říct, že to asi nebude tak horké. Protože Trumpova administrativa v letech 2017 až 2021 objektivně udělala spoustu kroků, které se Rusům vůbec nelíbily.

Anebo musíme vzít v úvahu tu věc, že Trumpova administrativa, která je podle mě výrazně důležitější, než byl on, už tady není. Teď tady máme nového Donalda Trumpa, který je vyčerpáván, který je nervován právě těmi všemi probíhajícími soudními spory, o kterých v tento okamžik ještě nevíme vůbec, jak dopadnou. Ale za předpokladu, že bude kandidovat, že by zvítězil, tak je jaksi nutné počítat s možností, že Donald Trump napře veškeré své úsilí k tomu, aby se pomstil. V první řadě Joeu Bidenovi a jeho rodině, to bude ten vnitroamerický spor. A pak je otázka, komu všemu dalšímu a co jaksi bude chtít. Což neznamená, že se mu to musí podařit udělat. A tohle je podle mě pro nás, pro Evropany, vůbec ten největší strašák, kterého musíme mít neustále na paměti.

Bílý dům ta Trumpova slova označil za „odporná a šílená“. Jaká slova bys zvolil ty?

Tohle je jaksi zcela přiléhavé. Na svém profilu na síti X jsem napsal, že je Donald Trump debil. A já si myslím, že to tak je. Protože je to člověk, který je