Tváře Ameriky 2024: Padesátka obyčejných lidí vypráví, jak se jim žije v Americe, koho budou volit a proč

Do prezidentských voleb v USA zbývá 254 dní. Rozhodnou je obyčejní lidé, kteří v nich budou volit. Právě těch se v seriálu Tváře Ameriky ptáme, odkud do USA přišli, jak se jim tu žije, co si myslí a komu dají ve volbách svůj hlas. Seriál Tváře Ameriky 2024.

Pokaždé, když někomu z Evropy řeknu, co dělám, dostanu jednu a tu samou otázku: Prosím tě, co se to tam v té Americe děje? To už se všichni zbláznili?

A pokaždé nevím, jak stručně, ale zároveň dobře odpovědět. Během pár vteřin totiž musím vyhodnotit, kdo se ptá, jaký má politický názor a jak podrobně Ameriku a zdejší dění zná. Jestli jen má základní míru (ne)pochopení typu „oni jsou tam