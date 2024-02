Pointa N: Babiš (opět) bez viny. A proč se do Prahy chystají traktory

Pražský městský soud potěšil expremiéra Andreje Babiše. Znovu jej a jeho někdejší poradkyni Janu Nagyovou osvobodil v kauze Čapí hnízdo. Nutno ale dodat, že nepravomocně. A čeští zemědělci se mezitím chystají do Prahy, aby zablokovali magistrálu a požadovali po vládě nemožné. Jenže organizátoři protestu nejsou schopni artikulovat, co přesně by se podle nich mělo změnit.