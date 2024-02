Zvládnete se toho naučit víc, než tušíte. O co přicházíme, když se zlepšujeme jen v tom, co nám už jde?

Světoznámý psycholog a autor Adam Grant vydal novou knihu, ve které radí, jak se zlepšit v učení nových dovedností. Co je největší chyba, kterou děláme, když se zamýšlíme nad tím, jestli se vůbec pouštět do učení něčeho nového? A proč by nám možná mělo na talentu záležet o trochu méně?